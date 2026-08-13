Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Μυριανθόπουλος και Γκαραγκάνης έμειναν εκτός ημιτελικών στα 200μ.

Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος και ο Σωτήρης Γκαραγκάνης δεν κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά των 200μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Μυριανθόπουλος και Γκαραγκάνης έμειναν εκτός ημιτελικών στα 200μ.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς ελληνική παρουσία θα διεξαχθούν τα ημιτελικά των 200μ. ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, καθώς ο Βασίλης Μυριανθόπουλος και ο Σωτήρης Γκαραγκάνης δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόκριση.

Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος δεν μπόρεσε να κινηθεί στα επίπεδα των φετινών του επιδόσεων. Ο Έλληνας σπρίντερ τερμάτισε σε 21.17, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στη δεύτερη προκριματική σειρά. Υπενθυμίζεται πως μέσα στη σεζόν έχει σημειώσει 20.62, επίδοση που αποτελεί και το ατομικό του ρεκόρ.

Στην τρίτη προκριματική σειρά αγωνίστηκε ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό μέχρι τον τερματισμό. Με χρόνο 21.23, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην 5η θέση της σειράς.

Στη συνολική κατάταξη, ο Μυριανθόπουλος βρέθηκε στη 17η θέση και ο Γκαραγκάνης στην 20ή, μένοντας έτσι εκτός της επόμενης φάσης. Οι δύο Έλληνες αθλητές αφήνουν πλέον πίσω τους τα 200μ. και στρέφουν την προσοχή τους στη σκυταλοδρομία, όπου θα επιδιώξουν να συμβάλουν σε μια καλή εμφάνιση της ελληνικής ομάδας.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρτινέλι: Η Γαλατασαράι προσφέρει 45 εκατ. και περιμένει το «ναι» της Άρσεναλ

14:52 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ρώτησε για Μπακασέτα η Ομόνοια

14:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο ΟΦΗ αποθέωσε τον Ηλιόπουλο (vid)

14:34 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό με την Κύπρο

14:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί - Άστον Βίλα: Οπαδός πανηγύρισε το 1-1 με τον πιο... απρόβλεπτο τρόπο (vid)

14:20 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Εκτός τελικού στο ύψος η Παναγιώτα Δόση

14:09 OPINION

ΟΦΗ: Ο Κόντης τον ανέβασε επίπεδο και τον έκανε «αλύγιστο» στα μεγάλα παιχνίδια

13:51 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα στο Κορωπί

13:45 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Μυριανθόπουλος και Γκαραγκάνης έμειναν εκτός ημιτελικών στα 200μ.

13:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόδρι: Απέρριψε και τη δεύτερη πρόταση της Μπαρτσελόνα η Μάντσεστερ Σίτι

13:16 ΣΠΟΡ

Βασιλάκη: «Διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό των 1.500μ.

13:14 EUROLEAGUE

«Παίρνει τον Ίθαν Τόμπσον η Παρτιζάν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας