Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Μυριανθόπουλος και Γκαραγκάνης έμειναν εκτός ημιτελικών στα 200μ.

Χωρίς ελληνική παρουσία θα διεξαχθούν τα ημιτελικά των 200μ. ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, καθώς ο Βασίλης Μυριανθόπουλος και ο Σωτήρης Γκαραγκάνης δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόκριση.

Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος δεν μπόρεσε να κινηθεί στα επίπεδα των φετινών του επιδόσεων. Ο Έλληνας σπρίντερ τερμάτισε σε 21.17, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στη δεύτερη προκριματική σειρά. Υπενθυμίζεται πως μέσα στη σεζόν έχει σημειώσει 20.62, επίδοση που αποτελεί και το ατομικό του ρεκόρ.

Στην τρίτη προκριματική σειρά αγωνίστηκε ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό μέχρι τον τερματισμό. Με χρόνο 21.23, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην 5η θέση της σειράς.

Στη συνολική κατάταξη, ο Μυριανθόπουλος βρέθηκε στη 17η θέση και ο Γκαραγκάνης στην 20ή, μένοντας έτσι εκτός της επόμενης φάσης. Οι δύο Έλληνες αθλητές αφήνουν πλέον πίσω τους τα 200μ. και στρέφουν την προσοχή τους στη σκυταλοδρομία, όπου θα επιδιώξουν να συμβάλουν σε μια καλή εμφάνιση της ελληνικής ομάδας.