Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Εκτός τελικού στο ύψος η Παναγιώτα Δόση

Η Παναγιώτα Δόση δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του ύψους γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Η Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία είχε φετινό ρεκόρ στα 1,86μ. και ατομικό ρεκόρ στα 1,91μ., ξεκίνησε την προσπάθειά της περνώντας με άνεση τα 1,75μ.

Στη συνέχεια χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να ξεπεράσει τα 1,80μ., ενώ στα 1,84μ. δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερη δυσκολία, περνώντας το ύψος με επιτυχία. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η Δόση δεν κατάφερε να περάσει τα 1,88μ., έχοντας τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την παρουσία της στη διοργάνωση.