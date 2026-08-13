Παναθηναϊκός: Κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα στο Κορωπί

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ανάπτυξης παιχνιδιού, ενώ στη συνέχεια δούλεψαν στα τελειώματα. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδωσε στους παίκτες του διήμερο ρεπό, ανακοινώνοντας τους πως η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (16/8).