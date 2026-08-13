Γκαγκάτσης: Συγχαρητήρια στον Τζώρτζογλου για την επιτυχημένη διεξαγωγή του Super Cup

Απόλυτα ικανοποιημένος από την οργάνωση και τη διεξαγωγή του Superbet Super Cup εμφανίστηκε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης. Ο ισχυρός άνδρας της Ομοσπονδίας απέστειλε επιστολή στον Νίκο Τζώρτζογλου, προκειμένου να τον συγχαρεί για την επιτυχημένη διοργάνωση του τελικού ανάμεσα στον ΟΦΗ και την ΑΕΚ.

Ο τελικός προσέφερε πλούσιο θέαμα και ένταση, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2 στην κανονική διάρκεια και τον ΟΦΗ να επικρατεί τελικά 5-4 στα πέναλτι, κατακτώντας το τρόπαιο.

Η επιστολή του Μάκη Γκαγκάτση:

«Αξιότιμε Πρόεδρε,Αγαπητέ Νίκο,

Επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες και τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την ανεκτίμητη συμβολή σου στην άρτια οργάνωση του Superbet Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ, που προστέθηκε σε μία σειρά αξέχαστων ποδοσφαιρικών αγώνων στο Ηράκλειο.

Για μία ακόμη φορά, μετά το αντίστοιχο παιχνίδι Ολυμπιακός-ΟΦΗ στις αρχές του έτους, οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων έδωσαν το δικό τους χρώμα σε μια βραδιά γεμάτη πολιτισμό και αγάπη για το ποδόσφαιρο, αναδεικνύοντας τις αξίες που οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.

Όπως συμβαίνει και στα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας στην Κρήτη, που φέρουν την οργανωτική ταυτότητα του αστείρευτου ενθουσιασμού και των ανεξάντλητων ιδεών σου, κατάφερες να κάνεις όλους όσοι ήμασταν στο Παγκρήτιο Στάδιο να αισθανθούμε σαν στο σπίτι μας.

Παρακαλώ να διαβιβάσεις τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συνεργάτες σου για το εξαιρετικό οργανωτικό αποτέλεσμα και προσβλέπω σε εξίσου δημιουργική συνεργασία στο μέλλον».