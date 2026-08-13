ΠΑΟΚ: Το πρώτο μήνυμα του Τρινκιέρι στην έναρξη της προετοιμασίας (vid)
Η νέα σεζόν ξεκίνησε και επίσημα για τον ΠΑΟΚ, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να υποδέχεται τους παίκτες και να στέλνει το πρώτο του μήνυμα ενόψει της απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου.
Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπήκε και επίσημα ο ΠΑΟΚ, με την πρώτη προπόνηση για τη σεζόν 2026-27 να πραγματοποιείται την Τετάρτη (12/08) στο PAOK Sports Arena.
Ο νέος τεχνικός της ομάδας, Αντρέα Τρινκιέρι, υποδέχθηκε τους παίκτες του και πριν από την έναρξη της προπόνησης θέλησε να τους δώσει το πρώτο του στίγμα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Ιταλός προπονητής απευθύνθηκε στους καλαθοσφαιριστές του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της φανέλας του ΠΑΟΚ και στην ευθύνη που συνοδεύει την παρουσία τους στην ομάδα. Παράλληλα, ο Τρινκιέρι υπογράμμισε την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση και προσήλωση από την πρώτη ημέρα, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για τη φιλοσοφία με την οποία θέλει να πορευτεί η ομάδα.
Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την πρώτη προπόνηση, καθώς και χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του έμπειρου τεχνικού προς τους παίκτες.