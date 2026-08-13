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ΠΑΟΚ: Το πρώτο μήνυμα του Τρινκιέρι στην έναρξη της προετοιμασίας (vid)

Η νέα σεζόν ξεκίνησε και επίσημα για τον ΠΑΟΚ, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να υποδέχεται τους παίκτες και να στέλνει το πρώτο του μήνυμα ενόψει της απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου.

ΠΑΟΚ: Το πρώτο μήνυμα του Τρινκιέρι στην έναρξη της προετοιμασίας (vid)
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Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπήκε και επίσημα ο ΠΑΟΚ, με την πρώτη προπόνηση για τη σεζόν 2026-27 να πραγματοποιείται την Τετάρτη (12/08) στο PAOK Sports Arena.

Ο νέος τεχνικός της ομάδας, Αντρέα Τρινκιέρι, υποδέχθηκε τους παίκτες του και πριν από την έναρξη της προπόνησης θέλησε να τους δώσει το πρώτο του στίγμα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ιταλός προπονητής απευθύνθηκε στους καλαθοσφαιριστές του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της φανέλας του ΠΑΟΚ και στην ευθύνη που συνοδεύει την παρουσία τους στην ομάδα. Παράλληλα, ο Τρινκιέρι υπογράμμισε την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση και προσήλωση από την πρώτη ημέρα, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για τη φιλοσοφία με την οποία θέλει να πορευτεί η ομάδα.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την πρώτη προπόνηση, καθώς και χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του έμπειρου τεχνικού προς τους παίκτες.

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