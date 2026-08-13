Κόντης: «Είμαστε περήφανοι για όσα πετυχαίνουμε»

Οι μεγάλες επιτυχίες συνεχίζονται για την ομάδα του ΟΦΗ, αφού μετά την Κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας ήρθε και η κατάκτηση του Super Cup.

Ο Χρήστος Κόντης, λίγο μετά την κατάκτηση του τίτλου, μέσω ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποθέωσε την ομάδα του.

«Μια ομάδα που συνεχίζει να πιστεύει, να χτίζει και να προσφέρει αποτελέσματα. Είμαστε περήφανοι για όσα συνεχίζουμε να πετυχαίνουμε μαζί» ανέφερε χαρακτηριστικά.