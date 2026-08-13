· ΟΦΗ

Κόντης: «Είμαστε περήφανοι για όσα πετυχαίνουμε»

Ο Έλληνας τεχνικός λίγο μετά την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ, μέσω ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποθέωσε την ομάδα του.

Κόντης: «Είμαστε περήφανοι για όσα πετυχαίνουμε»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι μεγάλες επιτυχίες συνεχίζονται για την ομάδα του ΟΦΗ, αφού μετά την Κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας ήρθε και η κατάκτηση του Super Cup.

Ο Χρήστος Κόντης, λίγο μετά την κατάκτηση του τίτλου, μέσω ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποθέωσε την ομάδα του.

«Μια ομάδα που συνεχίζει να πιστεύει, να χτίζει και να προσφέρει αποτελέσματα. Είμαστε περήφανοι για όσα συνεχίζουμε να πετυχαίνουμε μαζί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσάβι: Νέος προπονητής της Ολλανδίας μέχρι το 2030

11:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άνοιξε λογαριασμό με τη Μοντερέι ο Πινέδα (vid)

10:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόντης: «Είμαστε περήφανοι για όσα πετυχαίνουμε»

10:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τζόλης: Έβαλε το νικητήριο πέναλτι για την Άρσεναλ στο φιλικό με την Κόμο (vid)

10:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αδιανόητο: Η Φούλαμ το… έσκασε από το φιλικό

10:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Παίδων: Με την Πολωνία για τις θέσεις 5-8 του EuroBasket U16

10:05 OPINION

Η ΑΕΚ προβλημάτισε, έχασε έναν τίτλο και τώρα πρέπει να δείξει πόσο την… ενόχλησε

09:52 SUPER LEAGUE

«Διερευνητική επαφή για τον Αντρέα Κολπάνι ο Παναθηναϊκός»

09:45 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα στο Cincinnati Open με Ρουαγέ - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

09:25 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Όλες οι ελληνικές συμμετοχές της τέταρτης ημέρας

09:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μέσι επέστρεψε στη δράση λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του

08:52 MVP

Από MVP και Triple-Douple Master στο «τι απέγινε ο Westbrook;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας