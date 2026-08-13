Αδιανόητο: Η Φούλαμ το… έσκασε από το φιλικό

Απίστευτο σκηνικό στο φιλικό της Μάλαγα με τη Φούλαμ, με τους Άγγλους να αποχωρούν από τη διαδικασία των πέναλτι για να προλάβουν την πτήση τους, αλλά και για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για την αποβολή του Αρμπελόα.

Αδιανόητο: Η Φούλαμ το… έσκασε από το φιλικό
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Μετά από ένα… χορταστικό 90λεπτο (2-2 η κανονική διάρκεια) το φιλικό της Μάλαγα με τη Φούλαμ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και αυτό γιατί η αναμέτρηση μπορεί να «οδηγήθηκε» στα πέναλτι, αλλά οι Άγγλοι είχαν διαφορετική άποψη επί του θέματος και οι Ισπανοί έμειναν… μόνοι τους στον αγωνιστικό χώρο.

Οι παίκτες της Φούλαμ μετά το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να μην συμμετάσχουν στη διαδικασία των πέναλτι και τη Μάλαγα να κατακτά το τρόπαιο. Ο λόγος της αποχώρησης της αγγλικής ομάδας είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν είχε συμφωνήσει να κριθεί το παιχνίδι στα πέναλτι και είχε τονίσει μάλιστα, ότι αν λάμβανε χώρα η διαδικασία, θα υπήρχε κίνδυνος να χάσει την πτήση της!

Αυτή βέβαια είναι η μισή αλήθεια γιατί η άλλη μισή έχει να κάνει με την αποβολή του Αλβάρο Αρμπελόα. Ο προπονητής της Φούλαμ αποβλήθηκε από τον διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης λόγω έντονων διαμαρτυριών, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους ανθρώπους της Φούλαμ, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν κάτι που θα το θυμούνται άπαντες για πολύ καιρό.

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