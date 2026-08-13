Τζόλης: Έβαλε το νικητήριο πέναλτι για την Άρσεναλ στο φιλικό με την Κόμο (vid)

Με τον Χρήστο Τζόλη να βάζει τη δική του «σφραγίδα» ολοκλήρωσε η Άρσεναλ τα φιλικά προετοιμασίας της, επικρατώντας της Κόμο με 4-3 στα πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας.

Ο Έλληνας εξτρέμ ανέλαβε την εκτέλεση του τελευταίου πέναλτι για τους «κανονιέρηδες». Με μια εξαιρετική εκτέλεση στο «παραθυράκι» της εστίας, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Ο Τζόλης επιβεβαιώνει έτσι την πολύ καλή εικόνα που παρουσιάζει μέχρι στιγμής στην προετοιμασία της Άρσεναλ, κερδίζοντας συνεχώς θετικά σχόλια για την παρουσία του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 24χρονος άσος αποκάλυψε και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια από τη διαδικασία των πέναλτι. Όπως ανέφερε, είχε μιλήσει προηγουμένως με τον Κάι Χάβερτς και του είχε πει ότι θα στείλει την μπάλα ακριβώς στο σημείο που τελικά επέλεξε.

Ο Γερμανός, σύμφωνα με τον Τζόλη, του απάντησε πως περίμενε να δει αν θα το πραγματοποιήσει. Ο Έλληνας διεθνής, πάντως, έκανε πράξη την υπόσχεσή του και έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι».

Ο Τζόλης αναφέρθηκε ακόμη στην προσαρμογή του στη νέα του ομάδα και στη ζωή στο Λονδίνο, τονίζοντας πως αισθάνεται ολοένα και καλύτερα.

Πλέον, η Άρσεναλ στρέφει την προσοχή της στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Οι «κανονιέρηδες» θα αντιμετωπίσουν τη Μάντσεστερ Σίτι στις 16 Αυγούστου (17:00) για το Community Shield, με τον Τζόλη να θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις και να πανηγυρίσει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

«Ακριβώς έτσι ήθελα να το εκτελέσω. Ήμουν με τον Κάι [Χάβερτς] στη μεσαία γραμμή και με ρώτησε πού θα το σουτάρω. Του είπα "εκεί, πολύ δυνατά" κι εκείνος απάντησε "θέλω να το δω".

Πράγματι, το χτύπησα πολύ καλά. Ήθελα να σουτάρω με αυτόν τον τρόπο και χαίρομαι που κατέληξε στα δίχτυα· ήταν ένα ωραίο πέναλτι.

Νιώθω ότι έχω προσαρμοστεί καλά στην ομάδα. Τα παιδιά με βοήθησαν πολύ, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ήταν σημαντικό για μένα να κάνω όλη την προετοιμασία με τη νέα μου ομάδα και να είμαι πλέον έτοιμος για τα επίσημα παιχνίδια. Πιστεύω, λοιπόν, ότι ήταν μια θετική προετοιμασία για μένα.

Είναι μια ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε τη σεζόν με ένα τρόπαιο. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι όλοι είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι· ελπίζουμε να το αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο».