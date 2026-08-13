Η ΑΕΚ προβλημάτισε, έχασε έναν τίτλο και τώρα πρέπει να δείξει πόσο την… ενόχλησε

Η απώλεια ενός τίτλου, όποιος κι αν είναι αυτός, δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει αμελητέα ποσότητα για έναν οργανισμό όπως είναι η ΑΕΚ. Δεν γίνεται να υπάρχει «δεν πειράζει», ειδικά στη νέα εποχή που έχει μπει ο σύλλογος. Το Super Cup ήταν ένας τίτλος που η «Ένωση» ήθελε να κατακτήσει κι η απώλειά του από τον ΟΦΗ δεν μπορεί να περάσει ως κάτι… ασήμαντο.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται ισοπέδωση, αλλά σημαίνει ότι ο Μάρκο Νίκολιτς κι οι ποδοσφαιριστές του πρέπει να δουν κατάματα όσα δεν έκαναν σωστά και να μάθουν από αυτά, γιατί η εικόνα στο Παγκρήτιο ήταν κάτι παραπάνω από ένα απλό καμπανάκι, ήταν συναγερμός!

Δεν θα σταθώ καν στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς δεν έχει και κάποιο νόημα… Τα πραγματικά ζητήματα εμφανίστηκαν στην κανονική διάρκεια, όπου η ΑΕΚ είχε χαμηλές εντάσεις, δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και, παρότι προηγήθηκε με το εξαιρετικό γκολ του Γιόβιτς, δεν έδειξε ότι είχε τον έλεγχο που απαιτούσε η περίσταση.

Τα χαφ δεν έδωσαν όσα περίμενε η ομάδα, τα μπακ δεν δημιούργησαν αρκετά από τα άκρα, οι εξτρέμ δυσκολεύτηκαν να παράγουν και συνολικά η ΑΕΚ είχε πρόβλημα στην κίνηση χωρίς την μπάλα. Πολλοί ποδοσφαιριστές συγκεντρώθηκαν στον άξονα, με αποτέλεσμα η «Ένωση» να έχει ποιότητα, αλλά όχι την απαιτούμενη δημιουργία και τα ρήγματα που θα ανάγκαζαν τον ΟΦΗ να υποχωρήσει.

Δεν ήταν επίσης συνεπής σε αυτό που έψαχνε με τη φάση του Μάγιερ να είναι χαρακτηριστική. Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι (κι από μια μεταγραφή όπως ο Κροάτης έχεις την απαίτηση να το κάνει), δεν το έκανε και λίγο αργότερα ο ΟΦΗ ισοφάρισε, πριν εκμεταλλευτεί μέσα σε λίγα λεπτά τις αποστάσεις, την κόπωση και τις αργές αντιδράσεις της «Ένωσης» για να φτάσει στην ανατροπή. Εκεί φάνηκαν όλες οι αδυναμίες που είχαν προηγηθεί…

Από την άλλη, η είσοδος του Ζίνι έδειξε και κάτι σημαντικό. Η ΑΕΚ χρειάστηκε ταχύτητα, ένταση και κίνηση για να επιστρέψει στο παιχνίδι κι ο Αγκολέζος της τα έδωσε, φτάνοντας τελικά και στο γκολ της ισοφάρισης στο 98'. Είναι ένα στοιχείο που ο Νίκολιτς πρέπει να αξιοποιήσει στην αναζήτηση των σωστών ισορροπιών, γιατί το ποδόσφαιρο είναι και θέμα ταιριασμάτων και χημείας, όχι μόνο ατομικής ποιότητας.

Εν κατακλείδι, η ΑΕΚ έχει ποιότητα, έχει προσωπικότητα κι έχει ακόμα χρόνο για να διορθώσει τα πράγματα που δεν λειτούργησαν σωστά, αγωνιστικά και μεταγραφικά. Δεν χρειάζονται αφορισμοί, χρειάζεται όμως άμεση αντίδραση, γιατί τώρα έρχεται η Λέφσκι Σόφιας.

Τα δύο παιχνίδια με τους Βούλγαρους είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του να δείξουν ότι πήραν το μάθημά τους στο Παγκρήτιο. Η πρόκριση στα playoffs του Champions League είναι πολύ μεγαλύτερη υπόθεση από το Super Cup κι απαιτεί μία ομάδα σοβαρή, έντονη και συγκεντρωμένη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η ΑΕΚ θα είναι και πάλι το φαβορί, όπως ήταν και απέναντι στον ΟΦΗ. Αυτή τη φορά, όμως, πρέπει να το αποδείξει και να δείξει το πόσο την… πείραξε το γεγονός ότι με την εικόνα της άφησε έναν (σοβαρό κι αξιόλογο) αντίπαλο, να της στερήσει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

ΥΓ. Πέρα από την αντίδραση που πρέπει να βγάλει η ΑΕΚ, ο αγώνας με τον ΟΦΗ έδειξε πολλά καιγια το πώς πρέπει να κινηθεί στα μεταγραφικά, ώστε να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις στο ρόστερ το διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.