Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Όλες οι ελληνικές συμμετοχές της τέταρτης ημέρας

Με αρκετές ελληνικές συμμετοχές συνεχίζεται την Πέμπτη (13/08) το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, με τη δράση να είναι χωρισμένη σε πρωινή και βραδινή ζώνη.

Η Ελλάδα έχει ήδη πανηγυρίσει το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση, με τον Μίλτο Τεντόγλου να κατακτά την κορυφή στο μήκος με άλμα στα 8,44 μ. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες ελληνικές παρουσίες, με αρκετούς αθλητές να διεκδικούν τη διάκριση.

Το σημαντικότερο ελληνικό ενδιαφέρον της ημέρας βρίσκεται στον τελικό του επί κοντώ γυναικών, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 21:50. Η Κατερίνα Στεφανίδη θα συμμετάσχει στον έβδομο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας της, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή της με άλμα στα 4,50 μ., που αποτελεί την καλύτερη φετινή της επίδοση.

Στον ίδιο τελικό θα αγωνιστεί και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία θα βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έχοντας ξεπεράσει τα 4,40 μ. στον προκριματικό.

Ελληνική παρουσία θα υπάρχει και στον τελικό της δισκοβολίας ανδρών. Ο Δημήτρης Παυλίδης πήρε το εισιτήριο για την τελική δωδεκάδα και θα διεκδικήσει τη δική του διάκριση στις 22:45. Το πρόγραμμα για την ελληνική αποστολή ξεκινά στις 12:55, με την Παναγιώτα Δόση να αγωνίζεται στον προκριματικό του ύψους γυναικών.

Δέκα λεπτά αργότερα, στις 13:05, οι Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος θα ριχτούν στη μάχη των προκριματικών των 200 μ. ανδρών. Εφόσον εξασφαλίσουν την πρόκριση, θα επιστρέψουν το ίδιο βράδυ για τους ημιτελικούς, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για τις 22:05.

Η ελληνική παρουσία στο πρωινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον Δημήτρη Τσίτσο στον προκριματικό του ακοντισμού. Ο Έλληνας αθλητής θα αγωνιστεί στο πρώτο γκρουπ, το οποίο ξεκινά στις 15:35, με το όριο απευθείας πρόκρισης να βρίσκεται στα 82,00 μ. Όλη η δράση της Πέμπτης από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Οι ελληνικές συμμετοχές της ημέρας:

12:55 -Ύψος Γυναικών, προκριματικός (Παναγιώτα Δόση)

13:05 - 200 μ. Ανδρών, προκριματικός (Σωτήρης Γκαραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος)

15:35 - Ακοντισμός Ανδρών, προκριματικός Α’ γκρουπ (Δημήτρης Τσίτσος)

21:50 - Επί κοντώ Γυναικών, τελικός (Κατερίνα Στεφανίδη, Αριάδνη Αδαμοπούλου)

22:05 - 200 μ. Ανδρών, ημιτελικοί (Γκαραγκάνης / Μυριανθόπουλος, εφόσον προκριθούν)

22:45 - Δισκοβολία Ανδρών, τελικός (Δημήτρης Παυλίδης)