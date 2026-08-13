Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Η ώρα του Απόστολου Χρήστου - Το πρόγραμμα της 4ης ημέρας

Αφού χρειάστηκε να κάνει λίγες ημέρες... υπομονή και αφότου «ξεμούδιασε» με δύο -εξαιρετικές- κούρσες στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed, ο Απόστολος Χρήστου μπαίνει την Πέμπτη (13/8) στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης του Παρισιού.

Στην πισίνα όπου πριν δύο χρόνια κατέγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του -και συνολικά της ελληνικής κολύμβησης-, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο 30χρονος πρωταθλητής φιλοδοξεί να αυξήσει τη συλλογή-ρεκόρ των οκτώ μεταλλίων σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα υγρού στίβου, κάνοντας αρχή από τα 50μ. ύπτιο.

Πρόκειται για το αγώνισμα στο οποίο ο Χρήστου είναι ο κάτοχος του τίτλου στις τελευταίες δύο διοργανώσεις (το 2022 στη Ρώμη και το 2024 στο Βελιγράδι), με το έργο του όμως αυτή τη φορά να είναι πιο δύσκολο, λόγω της επιστροφής των αθλητών από τη Ρωσία.

Πρώτος εξ αυτών ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ και επίσης δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης (2018 και 2021), Κλιμέντ Κολεσνίκοφ, που είναι και το φαβορί, και ακολουθούν οι Πάβελ Σαμουσένκο και Γκεόργκι Ιάκοβλεφ, εκ των οποίων βέβαια ένας θα πρέπει υποχρεωτικά να αποκλειστεί μετά τον προκριματικό.

Ο Χρήστου με 24.40 μπαίνει με την έκτη επίδοση, αλλά είναι σίγουρο ότι κανείς δεν θα κάνει το... λάθος να τον ξεγράψει. Θα αγωνιστεί στις 11:31, στην 6η προκριματική σειρά (διαδρομή 5), ενώ στην αμέσως προηγούμενη σειρά (11:29), στη διαδρομή 6, θα μετάσχει ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, ο οποίος ήταν τρίτος πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, αλλά ξεκινάει με τον 34ο χρόνο (25.03) και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να περάσει στα ημιτελικά.

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η συμμετοχή του Δημήτρη Μάρκου στην 9η και τελευταία προκριματική σειρά των 200μ. ελεύθερο (διαδρομή 1), στις 10:59. Θεωρητικά, ο Έλληνας πρωταθλητής έχει δηλωθεί με ρεκόρ 1:46.28, που τον φέρνει στη 19η θέση μεταξύ των συμμετεχόντων, όμως το 1:44.93 που πέτυχε τη Δευτέρα (10/8), κολυμπώντας πρώτος στον τελικό των 4Χ200μ., τον ανεβάζει αυτόματα στην τέταρτη θέση, πίσω μόνο από τον Ρουμάνο -δις κάτοχο του τίτλου- Νταβίντ Ποποβίτσι, τον Γερμανό Λούκας Μέρτενς και τον Βρετανό Ματ Ρίτσαρντς. Αν επαναλάβει ανάλογη εμφάνιση, ο αθλητής του ΠΑΟΚ έχει τις δυνατότητες να φτάσει ως τον τελικό της Παρασκευής (14/8) και εκεί να διεκδικήσει μετάλλιο.

Στο ίδιο αγώνισμα «πέφτουν» ακόμη δύο Έλληνες κολυμβητές: ο Κωνσταντίνος Στάμου στις 10:41 στην 4η σειρά (διαδρομή 4) και ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης στην 6η σειρά (διαδρομή 7), στις 10:48. Ο Εγγλεζάκης έχει συνολικά την 36η επίδοση με 1:47.57 και ο Στάμου την 51η με 1:48.74.

Με σημαντικές ελπίδες πρόκρισης στον τελικό θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους στα 100μ. πεταλούδα η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη. Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια, νικήτρια του αγωνίσματος το 2021, έχει την 5η επίδοση με 57.37 και θα αγωνιστεί στις 11:13, στην 4η προκριματική σειρά (διαδρομή 5). Η Δαμασιώτη, δεύτερη πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, ξεκινά με τον 7ο χρόνο (57.50) και θα «πέσει» στην 5η σειρά (11:15), στη διαδρομή 3. Στην 3η σειρά του ίδιου αγώνισματος (11:10), στη διαδρομή 9, θα αγωνιστεί η Άννα-Αυγούστα Βλάχου, η οποία έχει την 30η επίδοση στο σύνολο με 59.37.

Στις 12:26 το μεσημέρι, τέλος, η Άρτεμις Βασιλάκη θα μετάσχει στη 2η σειρά των 1.500μ. ελεύθερο, στη διαδρομή 2. Με 16:20.95, η 20χρονη πρωταθλήτρια έχει τη 10η επίδοση, αλλά, αν κρίνει κανείς από το «εκκωφαντικό» ρεκόρ που πέτυχε στα 800μ., είναι πολύ πιθανό να βελτιώσει το ρεκόρ της και να εξασφαλίσει μία θέση στον τελικό της Παρασκευής (14/8).

Το πρόγραμμα και οι ελληνικές συμμετοχές της 4ης ημέρας (Πέμπτη 13/8):

10:30 200μ. ελεύθερο Α (Προκριματικοί) -Στάμου, Εγγλεζάκης, Μάρκος-

11:04 100μ. πεταλούδα Γ (Προκριματικοί) -Βλάχου, Ντουντουνάκη, Δαμασιώτη-

11:19 50μ. ύπτιο Α (Προκριματικοί) -Μακρυγιάννης, Χρήστου-

11:40 200μ. πρόσθιο Γ (Προκριματικοί)

11:54 4Χ100μ. ελεύθερο Α (Προκριματικοί)

12:07 1.500μ. ελεύθερο Γ (Προκριματικοί) -Βασιλάκη-

19:30 100μ. πεταλούδα Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:36 50μ. ύπτιο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:41 200μ. ελεύθερο Α (Ημιτελικοί)

19:51 100μ. πεταλούδα Γ (Ημιτελικοί)

20:00 50μ. ύπτιο Α (Ημιτελικοί)

20:07 200μ. πρόσθιο Γ (Ημιτελικοί)

20:29 200μ. πρόσθιο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)

20:26 200μ. ελεύθερο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

20:43 4Χ100μ. ελεύθερο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)