Νάπολι – Άρης 6-2: Ανταγωνιστικός για ένα ημίχρονο, παραδόθηκε στο δεύτερο μέρος

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στη Νάπολι για ένα ημίχρονο, όμως, μετά την ανάπαυλα παραδόθηκε στην ανωτερότητα της ιταλικής ομάδας.

Για τον Άρη ξεχώρισε ο Ράτσιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ, ενώ θετική ήταν κι η παρουσία του Καντεβέρε. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης αντιμετώπισε μια ομάδα με δύο ενδεκάδες επιπέδου Champions League και στο δεύτερο ημίχρονο πλήρωσε τα προσωπικά λάθη, αλλά και την έλλειψη βάθους, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με «βαρύ» σκορ.

Οι «κίτρινοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου τη Δευτέρα (17/8) θα αντιμετωπίσουν την Αναγέννηση Καρδίτσας στην Ευκαρπία για τον Β’ Προκριματικό Γύρο, ενώ ακολουθεί η πρεμιέρα της Super League, όπου αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Καλαμάτα στις 22 Αυγούστου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «παρτενοπέι» ήταν πιο αποτελεσματικοί σε ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος. Στο 3’ ο Χόιλουντ βρέθηκε απέναντι από τον Διούδη, όμως το πλασέ του δεν βρήκε στόχο. Στο 19’, ωστόσο, ο Ραχμάνι προωθήθηκε, βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με σουτ άνοιξε το σκορ για τη Νάπολι.

Ο Άρης αντέδρασε και στο 27’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όμως ο Μερέτ πραγματοποίησε εξαιρετική διπλή επέμβαση, αρχικά σε προσπάθεια του Καντεβέρε και στη συνέχεια σε κεφαλιά του Ράτσιτς. Τέσσερα λεπτά αργότερα, πάντως, οι «κίτρινοι» έφεραν το παιχνίδι στα ίσια. Ο Ράτσιτς εκτέλεσε αριστοτεχνικά φάουλ και έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Μερέτ για το 1-1 στο 31’.

Η Νάπολι κατάφερε να πάρει ξανά το προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα. Ο Άλισον έκλεψε την μπάλα από τον Φαντιγκά και γύρισε στο ύψος του πέναλτι, όπου ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ με αριστερό πλασέ έκανε το 2-1. Οι αλλαγές του Αλέγκρι έδωσαν περισσότερη ενέργεια στη Νάπολι στο δεύτερο ημίχρονο, με τους «παρτενοπέι» να ανεβάζουν την απόδοσή τους και να δημιουργούν αρκετές ευκαιρίες.

Στο 59’ ο Πολιτάνο έβγαλε σέντρα με το αριστερό και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, στο δεύτερο δοκάρι, με πλασέ στην κίνηση ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1. Τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε και το τέταρτο γκολ. Ο Βεργκάρα κινήθηκε από τα αριστερά, βρήκε τον Λορέντσο Λούκα, ο οποίος με κίνηση πίβοτ και πλασέ, ενώ ήταν πεσμένος, νίκησε τον Διούδη για το 4-1.

Στο 74’ η Νάπολι έφτασε και σε πέμπτο γκολ. Ο Ντε Μπρόινε πλάσαρε μετά από λάθος του Φαμπιάνο, η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι, όμως ο Λούκα πήρε το ριμπάουντ και πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 5-1.

Ο Άρης μείωσε στο 79’ με ένα εξαιρετικό σουτ του Ράτσιτς έξω από την περιοχή, ο οποίος σημείωσε και το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση. Το τελικό 6-2 διαμορφώθηκε στο 89’. Ο Τζιοβάνι έκανε την ενέργεια από τα αριστερά και ο Ντε Μπρόινε ολοκλήρωσε τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

ΝΑΠΟΛΙ (Μαξ Αλέγκρι): Μερέτ (46’ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς), Γκίλμουρ (46’ Λόμποτκα), ΜακΤόμινεϊ (46’ Ντε Μπρόιν), Μάριν, Χόιλουντ (59’ Λούκα), Πολιτάνο (59’ Τζιοβάνι), Ντι Λορένζο (72’ Ματσόκι), Άλισον (46’ Βεργκάρα/74’ Γκαρόφαλο), Σπινατζόλα (59’ Λανγκ), Ανγκισά, Ραχμάνι (72’ Ομπαρετίν).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Διούδης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Κέρκεζ (83’ Χαρούπας), Μπασίρου (62’ Γαλανόπουλος), Ράτσιτς (83’ Βοριαζίδης), Γκαρέ (79’ Δώνης), Μιρ (62’ Μορόν), Γιαννιώτας (62’ Παλάσιος), Καντεβέρε (46’ Μπουσαϊντ).