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ΑΕΚ - ΟΦΗ, Κόντης: «Ήμουν σίγουρος ότι, μετά το 2-2, το κάρμα κι ο Θεός θα μας δικαιώσουν»

Ο Χρήστος Κόντης αποκάλυψε πως ήταν πεπεισμένος ότι ο ΟΦΗ θα επικρατούσε της ΑΕΚ στα πέναλτι και θα κατακτούσε το Super Cup, μετά την ισοφάριση στις καθυστερήσεις.

ΑΕΚ - ΟΦΗ, Κόντης: «Ήμουν σίγουρος ότι, μετά το 2-2, το κάρμα κι ο Θεός θα μας δικαιώσουν»
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Ο ΟΦΗ πανηγύρισε την κατάκτηση του Super Cup, επικρατώντας της ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.

Ο τεχνικός των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως μετά την ισοφάριση της ΑΕΚ ήταν σίγουρος ότι το τρόπαιο θα κατέληγε στα χέρια του ΟΦΗ.

Όσα είπε ο Χρήστος Κόντης στον ΣΚΑΪ:

«Η φάση που έγινε δεν ήταν κόρνερ, αλλά ήμουν σίγουρος πως μετά το 2-2 το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει. Ήμουν σίγουρος πως θα το πάρουμε στα πέναλτι, ειδικά με την απόδοση που είχαμε και την υπερπροσπάθεια. Ένα μπράβο στα παιδιά μας. Έπρεπε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Μέχρι το γκολ μπήκαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, πατούσαμε καλά στο γήπεδο, κάναμε κάποιες ευκαιρίες και σκοράραμε. Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους, ένα πολύ ωραίο συναίσθημα».

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