Υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί Σεν Ζερμέν, «λύγισε» την Άστον Βίλα με «Κβάρα» και Ντουέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 2-1 της Άστον Βίλα και κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το ευρωπαϊκό Super Cup.

Υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί Σεν Ζερμέν, «λύγισε» την Άστον Βίλα με «Κβάρα» και Ντουέ
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Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Άστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ και πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία, στην οποία δημιουργεί τη δική της δυναστεία.

Η ομάδα του Λουϊς Ενρίκε κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League και το Super Cup (2025, 2026) ενώ από το 2020 έχει 6 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα και 5 Super Cup Γαλλίας, καθώς και ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο (2025).

Τα γκολ της Παρί πέτυχαν ο Κβαρατσκέλια στο 20΄ και ο Ντουέ στο 62΄. Ωστόσο, εκείνος που έκλεψε την παράσταση σε αυτόν τον τελικό ήταν ο 17χρονος Μπράιαν Μάντζο ο οποίος ισοφάρισε προσωρινά για την Άστον Βίλα στο 45΄.

Ένας σέντερ φορ με απίστευτα σωματικά προσόντα και τεχνική υψηλού επιπέδου, πιθανότατα θα είναι το next big thing του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η Παρί, πάντως, έγινε η πρώτη ομάδα μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης (2016, 2017) που κατακτά συνεχόμενα ευρωπαϊκά Super Cup.

Διαιτητής: Ομάρ Αρτάν (Σομαλία)

Κίτρινες: Ζοάο Γκόμες, Πάου Τόρες, ΜακΓκιν

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες (75΄ Ερναντές), Ζοάο Νέβες (75΄ Φαμπιάν Ρουϊθ), Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ντουέ (87΄ Μαγιουλού), Ακλιούς (46΄ Ντεμπελέ), Κβαρατσκέλια (88΄ Μπεράλντο)

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ (Ουνάι Έμερι): Άστον Βίλα: Μπιζότ, Κας, Λίντελεφ, Πάου Τόρες (79΄ Μινγκς), Μάατσεν, Καμαρά (72΄ Μπογκάρντε), Ζοάο Γκόμες (79΄ Μπάρκλεϊ), Χάμινγκς, ΜακΓκίν (72΄ Άλισον), Μπουεντία, Μάτζο (72΄ Έιμπραχαμ)

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