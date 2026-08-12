Μύκονος: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Άγγελου Λάγιου

Την απόκτηση του Άγγελου Λάγιου ανακοίνωσε η Μύκονος Betsson, ενισχύοντας το ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο νεαρός αθλητής μετακομίζει στη Μύκονο με τη μορφή δανεισμού από τον Προμηθέα.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Άγγελου Λάγιου για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, με τη μορφή δανεισμού από τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola.

Ο Άγγελος Λάγιος γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 2003, έχει ύψος 2,02 μ. και αγωνίζεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Προμηθέα και από τη σεζόν 2021-22 αγωνίζεται ανελλιπώς στη μεγάλη κατηγορία με την ομάδα της Πάτρας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, σημείωσε 1,4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 20 συμμετοχές στη Stoiximan GBL, μένοντας στο παρκέ για 9,9 λεπτά ανά αγώνα. Όσον αφορά το Basketball Champions League, μέτρησε 3,1 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε επτά συμμετοχές, με 14 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

«Ανυπομονώ για τη νέα πρόκληση»

Μιλώντας στο mykonosbc.gr για την παρουσία του στη Μύκονο Betsson, ο Άγγελος Λάγιος επισήμανε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα σελίδα στην καριέρα μου. Είναι μια νέα πρόκληση για μένα και ανυπομονώ να γνωρίσω την ομάδα, τους ανθρώπους της και να ξεκινήσουμε τη δουλειά για τη νέα σεζόν.

Ξέρω ότι η Μύκονος μπαίνει σε μια πολύ σημαντική περίοδο, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία της θα αγωνιστεί στο FIBA Europe Cup. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα μεγάλο κίνητρο για όλους και ταυτόχρονα ένα μεγάλο challenge. Θέλω να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της σε όλες τις διοργανώσεις.

Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Θεωρώ ότι ένα καλό και υγιές περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει πολύ έναν αθλητή να δουλέψει, να αισθανθεί άνετα και να εξελιχθεί. Θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία με ανοιχτό μυαλό, να ακούσω τους ανθρώπους της ομάδας και να μάθω μέσα από την καθημερινή δουλειά.

Για μένα, βέβαια, το σημαντικότερο είναι πρώτα απ’ όλα η πορεία της Μυκόνου. Πιστεύω ότι μέσα από την επιτυχία της ομάδας θα έρθει και η δική μου προσωπική εξέλιξη. Δεν σκέφτομαι ξεχωριστά το ένα από το άλλο.

Θέλω, λοιπόν, όταν φτάσουμε στο τέλος της χρονιάς, να μπορώ να κοιτάξω πίσω και να πω ότι ήταν μια καλή σεζόν για τη Μύκονο και ότι παράλληλα έχω κάνει ένα βήμα μπροστά ως παίκτης. Να έχω αποκτήσει εμπειρίες, να έχω βελτιώσει το παιχνίδι μου σε αρκετούς τομείς και να έχω βοηθήσει πραγματικά την ομάδα να πετύχει αυτά που έχει θέσει ως στόχο.

Αυτό είναι το βασικό μου σκεπτικό για τη νέα σεζόν. Να δουλέψω, να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ και να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία, ώστε στο τέλος της χρονιάς να έχουμε όλοι λόγους να είμαστε ικανοποιημένοι από όσα πετύχαμε».

Η οικογένεια της Μυκόνου Betsson καλωσορίζει τον Άγγελο Λάγιο και του εύχεται υγεία και επιτυχίες με την ομάδα μας τη νέα αγωνιστική περίοδο.