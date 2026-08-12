ΑΕΚ – ΟΦΗ, Νίκολιτς: «Ήταν ένα καμπανάκι, καλύτερα που συνέβη τώρα»

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup, καθώς ηττήθηκε από τον ΟΦΗ στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε την ήττα ένα «καμπανάκι» για την ομάδα του, τονίζοντας πως είναι προτιμότερο να ήρθε τώρα κι όχι αργότερα, ενόψει των επόμενων στόχων της «Ένωσης».

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στον ΣΚΑΪ:

«Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ. Ηταν πολύ ανταγωνιστική αναμέτρηση. Η ομάδα πάλεψε. Ειχαμε καλές ευκαιρίες και το σημείο που εκτιμώ ότι κρίθηκε το παιχνίδι ήταν το τετ α τετ του Μάγερ στο 1-0. Μετά δεχθήκαμε το γκολ από στημένη φάση. Ισοφαρίσαμε κι εμείς από στατική φάση. Ηταν δύσκολη αναμέτρηση. Σκληρή. Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για τη δίκαιη επικράτησή του».

Για το αν μπορεί να… τσιτώσει αυτό το παιχνίδι την ομάδα της ΑΕΚ ενόψει και Λέφσκι:

«Είναι καλή προειδοποίηση για εμάς. Το λέω εδώ και δύο μήνες. Είναι ένα μήνυμα, ένα κόκκινο καμπανάκι. Θέλαμε τον τίτλο. Καλύτερα που συνέβη τώρα και όχι πιο μετά για να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για τους άλλους στόχους μας. Φτάσαμε στα πέναλτι, εκεί εστίασαν, έβαλαν ένα παραπάνω και κέρδισαν».