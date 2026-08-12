Ευρωπαϊκό στίβου: Έβδομη στον τελικό της σφυροβολίας η Σκαρβέλη με καλύτερη φετινή επίδοση

Στον πρώτο τελικό της καριέρας της, η Σταματία Σκαρβέλη κατέλαβε την 7η θέση στη σφυροβολία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Ευρωπαϊκό στίβου: Έβδομη στον τελικό της σφυροβολίας η Σκαρβέλη με καλύτερη φετινή επίδοση
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Στο "Alexander Stadium", η Σταματία Σκαρβέλη είχε καλύτερη προσπάθεια στα 69.54μ., κορυφαία φετινή επίδοση για την Ελληνίδα αθλήτρια. Η αθλήτρια του Τάιλερ Μπέρντοφ, συνδύασε δε την έβδομη θέση με δύο βολές καλύτερες από το φετινό της ρεκόρ.

Στην πρώτη βολή της, η Σκαρβέλη, είχε βολή στα 67.90μ. Στη δεύτερη βολή της είχε 68.98μ. για να περάσει στην τελική οκτάδα διεκδικώντας κάτι καλύτερο. Στην τρίτη βολή είχε 67.97μ. και στην τέταρτη (άκυρη) πέρασε το φετινό της ρεκόρ με τις δύο τελευταίες στέλνοντας τη σφύρα στα 69.42μ. και 69.54μ., για να πανηγυρίσει την έβδομη θέση, τη δεύτερη καλύτερη για την ελληνική ομάδα έως τώρα στη διοργάνωση.

To χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Σίλια Κοσόνεν από τη Φινλανδία με καλύτερη βολή στα 76.28μ. και το ασημένιο μετάλλιο κρέμασε στο στήθος η Ιταλίδα Σάρα Φαντίνι με 74.35μ.

Το χάλκινο μετάλλιο της Μπεατρίς Λάνο με βολή στα 72.88 είχε και ελληνικό χρώμα, καθώς η Νορβηγίδα γυμνάζεται στην Ελλάδα υπό τις οδηγίες του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου.

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