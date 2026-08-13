Ευρωπαϊκό στίβου: Στον τελικό του τριπλούν ο 44χρονος Τσιάμης

Στον τελικό του τριπλούν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιγχαμ θα πάρει... θέση ο Δημήτρης Τσιάμης το ερχόμενο Σάββατο (15/8).

Ευρωπαϊκό στίβου: Στον τελικό του τριπλούν ο 44χρονος Τσιάμης
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Στον προκριματικό του τριπλούν, όπου οι 3 από τους 23 ήταν Έλληνες (σ.σ. μαζί με τους Νικόλα Ανδρικόπουλο και Ανδρέα Πανταζή), και απέναντι σε αθλητές αρκετά νεότερούς του, ο Έλληνας αθλητής κατάφερε να προκριθεί στον 5ο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας του.

Καλύτερος των τριών ο αειθαλής Δημήτρης Τσιάμης, ο Έλληνας με τις περισσότερες συμμετοχές, οκτώ τον αριθμό, σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεκαέξι χρόνια μετά το ντεμπούτο του και οχτώ μετά το πιο πολύτιμο μετάλλιό του, το χάλκινο στο Βερολίνο, θα βρεθεί στον πέμπτο τελικό της καριέρας του στα 44 του χρόνια.

Ξεκίνησε τον αγώνα του Μπέρμιγχαμ 16.12 (-0.1) με την πρώτη του προσπάθεια, αν και πάτησε 16 πόντους πίσω από το έγκυρο. Αυτό το 16.12 έμελλε να του δώσει και την πρόκριση. Στο δεύτερο άλμα του έχασε την ισορροπία του, ενώ στο τρίτο πήδηξε λίγο πιο χαμηλά, 15.96 (0.5). Ολοκλήρωσε τον αγώνα του όντας δέκατος, κανείς δεν τον πέρασε μέχρι το τέλος όλων των προσπαθειών και κάπως έτσι ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό στο Alexander Stadium για το ερχόμενο Σάββατο.

Ο Ανδρέας Πανταζής ξεκίνησε με 15.94 (-0.8) πατώντας 15 πόντους πίσω, ήταν άκυρος στο δεύτερο άλμα του και στο τρίτο ήταν πιο προσεκτικός στην προσέγγιση της βαλβίδας, αλλά αυτό του στοίχησε καθώς πάτησε 20 εκατοστά μακριά και δεν πέτυχε τη βελτίωσε που αναζητούσε. Ο πίνακας έδειξε 15.86 (-0.2), κι έτσι έμεινε 15ος, με την πρόκριση να κρίνεται, λίγο πιο ψηλά, στα 16.06.

Με καλύτερη προσπάθεια, την πρώτη του, που μετρήθηκε 15.54 (-0.9) και δύο άκυρες στη συνέχεια (η τρίτη πάνω από 22 εκατοστά μπροστά από το όριο του έγκυρου), ο Νικόλας Ανδρικόπουλος κατέλαβε την 21η θέση.

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