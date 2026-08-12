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ΑΕΚ – ΟΦΗ: Οι παίκτες της «Ένωσης» κι ο Μάριος Ηλιόπουλος χειροκρότησαν τους Κρητικούς στην απονομή

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ κι ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, παρέμειναν στον αγωνιστικό χώρο μετά την παραλαβή των μεταλλίων τους και χειροκρότησαν τον ΟΦΗ, κατά τη διάρκεια της απονομής του Super Cup.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Οι παίκτες της «Ένωσης» κι ο Μάριος Ηλιόπουλος χειροκρότησαν τους Κρητικούς στην απονομή
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Κανονικά, μια τέτοια κίνηση δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ωστόσο, δεν είναι πάντα αυτονόητη.

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, αφού παρέλαβαν τα μετάλλιά τους, επέλεξαν να παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο και να χειροκροτήσουν τους παίκτες του ΟΦΗ κατά τη διάρκεια της απονομής του Super Cup. Το ίδιο έκανε κι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος βρέθηκε δίπλα στην απονομή και χειροκρότησε τους αντιπάλους.

Μετά την ολοκλήρωση της απονομής και την ώρα που οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ σήκωσαν το τρόπαιο, οι παίκτες της ΑΕΚ κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια. Ο Ηλιόπουλος, από την πλευρά του, παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι νωρίτερα (ήτοι αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα), τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο κι ο Μάριος Ηλιόπουλος πήγαν να συγχαρούν τον Χρήστο Κόντη για τη σπουδαία επιτυχία.

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