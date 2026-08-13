ΑΕΚ – ΟΦΗ, Νίκολιτς: «Κάποιοι ίσως έχουν ακόμα το μυαλό τους στους εορτασμούς»

Ο Σέρβος τεχνικός, μετά την ήττα της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup από τον ΟΦΗ, χαρακτήρισε την αναμέτρηση ένα χρήσιμο «καμπανάκι» ενόψει της συνέχειας.

Ο Νίκολιτς στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για μεγαλύτερη συγκέντρωση, τονίζοντας πως κάποιοι ποδοσφαιριστές ενδεχομένως να έχουν ακόμα το μυαλό τους στους περσινούς πανηγυρισμούς.

Ο προπονητής της «Ένωσης», μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, υπογράμμισε πως η ομάδα πρέπει να αφήσει πίσω της όσα συνέβησαν πριν από τρεις μήνες και να επικεντρωθεί στους επόμενους στόχους της, με τα παιχνίδια απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League να ακολουθούν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

«Χάσαμε την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της σεζόν. Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ. Το χρειαζόμασταν γιατί άλλο τα φιλικά και οι προπονήσεις και άλλο ένας τόσο δύσκολος αγώνας. Υπήρχε ζεστή ατμόσφαιρα και πάθος πριν τα προκριματικά. Δεν πήραμε τον τίτλο. Τώρα δουλειά μας είναι να προετοιμαστούμε σωστά για το παιχνίδι στη Σόφια, κόντρα σε έναν σοβαρό αντίπαλο και αήττητο εδώ και 20 παιχνίδια. Η αποψινή αναμέτρηση ήρθε σε καλή συγκυρία για μας, αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα πληρώνοντας βέβαια το τίμημα. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας και ζητάμε συγγνώμη για το ότι δεν θα φέρουμε το τρόπαιο στην Αθήνα. Η ατμόσφαιρα που ζήσαμε θα είναι παρεμφερής με αυτή που θα συναντήσουμε στη Σόφια. Δεχθήκαμε ένα τέρμα όταν διανύαμε τα καλύτερα λεπτά της αναμέτρησης. Ήρθε εκείνο το τετ α τετ του Μάγερ που δεν τελεσφόρησε και μετά ισοφαριστήκαμε. Αυτές ήταν οι στιγμές-κλειδιά».

Για το αν ήταν ζήτημα πνευματικής ή αγωνιστικής ετοιμότητας: «Εκείνη τη στιγμή είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, ήμασταν συνεχώς στην επίθεση και όλοι περίμεναν ότι θα σημειώναμε το δεύτερο γκολ. Αλλά λόγω μιας μικρής χαλαρότητας ίσως δεν σκοράραμε και ήρθε ένα όμορφο τέρμα του ΟΦΗ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο».

Για το αν υπήρξε έλλειψη συγκέντρωσης και για το γεγονός ότι είχε μιλήσει για το πόσο σημαντικό ήταν το Super Cup παρότι ακολουθούν τα play offs του Champions League: «Ήμουν ο πρώτος που είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει τώρα η αναμέτρηση. Όχι για τις συνθήκες, αλλά ήθελα η πρώτη αυτή αναμέτρηση να γίνει πριν από τα play offs του Champions League. Θέλαμε το τρόπαιο. Ίσως κάποιοι παίκτες να έχουν το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς, ίσως να υπήρχε και στην προετοιμασία αυτό. Πρέπει όλοι να βγούμε από αυτόν τον τρόπο σκέψης. Ποιος νοιάζεται τι συνέβη πριν τρεις μήνες; Καταλαβαίνω αυτή τη νοοτροπία. Είμαι κι εγώ από τα Βαλκάνια. Κάποιες στιγμές δείξαμε υπερβολή χαλαρότητα που δεν επιτρέπεται. Ήταν χρήσιμο το μάθημα, αλλά το τίμημα ήταν να χάσουμε το τρόπαιο. Αυτή η έλλειψη συγκέντρωσης αν υπάρξει θα μας τιμωρήσει σε αυτόν τον μήνα. Για αυτό ήθελα να παίξουμε αυτή την αναμέτρηση τώρα. Ελπίζω μετά και το αποψινό να περάσει το μήνυμα για να ξαναβρούμε τη δίψα. Δεν μας λείπει το χάρισμα του πολεμιστή. Πολέμησαν οι παίκτες και το ήθελαν. Απλά πρέπει να ενισχυθεί η εστίαση και η συγκέντρωσή μας».

Για τους Μπαλαμώτη και Καλοσκάμη: «Δεν υπάρχουν πολλά να πεις. Αυτοί είναι οι κανόνες, με δύο νέους παίκτες. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή τους. Ο Μπαλαμώτης έκανε το ντεμπούτο του, είμαι ικανοποιημένος. Ο Καλοσκάμης δούλεψε σκληρά και είμαι επίσης ικανοποιημένος».

Για το ποια ομάδα θεωρεί ως την πιο ανταγωνιστική για τη νέα σεζόν: «Είναι υπερβολικά νωρίς να δώσω απάντηση, έχω μεγάλο σεβασμό για όλες τις ομάδες. Είμαστε στην αρχή της σεζόν έρχεται μετά από μεγάλη διακοπή, μετά από τρεις μήνες όλοι θα χρειαστούμε χρόνο να φτάσουμε σε καλό επίπεδο. Σε δύο μήνες θα μπορέσω να απαντήσω. Στόχος να δουλέψουμε και να αναπτύξουμε τη δική μας ομάδα».