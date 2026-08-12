ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-2 (4-5πεν.): Οι «αλύγιστοι» Κρητικοί κατέκτησαν το Super Cup στα πέναλτι!

Σε έναν συγκλονιστικό παιχνίδι στο Παγκρήτιο, ο ΟΦΗ επικράτησε 5-4 στα πέναλτι της ΑΕΚ, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας, και πρόσθεσε το Super Cup δίπλα στο Κύπελλο Ελλάδας που είχε κατακτήσει λίγους μήνες νωρίτερα.

Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο χάρη σε ένα εξαιρετικό γκολ του Λούκα Γιόβιτς, όμως, ο ΟΦΗ δεν τα παράτησε και στο δεύτερο μέρος έφερε τα πάνω κάτω.

Οι Κρητικοί έφτασαν στην ισοφάριση με ένα άψογο πλασέ του Ανδρούτσου, ενώ επτά λεπτά αργότερα ολοκλήρωσαν την ανατροπή με κεφαλιά του Κωστούλα.

Η ΑΕΚ, ωστόσο, βρήκε την απάντησή στην τελευταία φάση. Η «Ένωση» κατάφερε να ισοφαρίσει στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Ζίνι, στέλνοντας τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, ο ΟΦΗ ήταν πιο ψύχραιμος και επικράτησε 5-4, με τον Χριστογεώργο να αποκρούει το πέναλτι του Βάργκα.

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε, έτσι, το Super Cup μέσα στο Παγκρήτιο, στο Ηράκλειο, και λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές φάσεις, με τον ΟΦΗ να πιέζει ψηλά και να δυσκολεύει την ανάπτυξη της ΑΕΚ. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 21', όταν ο Κοϊτά έστρωσε στον Μαρίν, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε το πλασέ του. Τρία λεπτά αργότερα ο ΟΦΗ απάντησε, με τον Νους να φεύγει στην αντεπίθεση μετά από λάθος του Ρέλβας, αλλά να σουτάρει άουτ.

Η ΑΕΚ, ωστόσο, κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 38'. Οι «κιτρινόμαυροι» έφυγαν εξαιρετικά στην αντεπίθεση, η μπάλα κυκλοφόρησε γρήγορα κι ο Γιόβιτς με φοβερό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στη γωνία του Χριστογεώργου για το 0-1. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να απαντήσει πριν από την ανάπαυλα, αλλά στο 43' ο Μπαλαμώτης σταμάτησε εντυπωσιακά το σουτ του Νους.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο ΟΦΗ απείλησε με τον Αποστολάκη, ο οποίος απέφυγε τον Πήλιο, αλλά το πλασέ του κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Η ΑΕΚ απάντησε με τον Γιόβιτς, όμως ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα.

Ο Κόντης πέρασε στο παιχνίδι τον Μπουχαλάκη αντί του Καραχάλιου, ενώ λίγο αργότερα ο Νίκολιτς έβαλε τον Μάγιερ στη θέση του Κοϊτά, με τον Κροάτη να πηγαίνει δεξιά και τον Καλοσκάμη να μετακινείται αριστερά.

Στο 67' η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Ο Μάγιερ βρέθηκε απέναντι από τον Χριστογεώργο μετά από κάθετη πάσα του Γιόβιτς, αλλά ο Αθανασίου με εξαιρετικό τάκλιν τον σταμάτησε. Δύο λεπτά αργότερα, στο 69', ο ΟΦΗ έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Ο Αϊτόρ τροφοδότησε τον Ανδρούτσο, ο οποίος κοντρόλαρε και με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον Μπαλαμώτη για το 1-1.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να απειλεί και στο 76' ολοκλήρωσε την ανατροπή. Μετά την εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ, ο Κωστούλας πήρε την κεφαλιά κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2. Η φάση εξετάστηκε από τον VAR, με τον διαιτητή να αποφασίζει μετά το on field review πως το γκολ έπρεπε να μετρήσει.

Ο Νίκολιτς πέρασε στο παιχνίδι τους Ζίνι και Μάνταλο αντί των Κάιρινεν και Μαρίν, με την ΑΕΚ να αναζητά πλέον την ισοφάριση, η οποία ήρθε στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων. Μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ, ο Ζίνι πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 στο 98', στην τελευταία φάση του αγώνα. Ο τελικός οδηγήθηκε έτσι στα πέναλτι, καθώς δεν προβλεπόταν παράταση. Ο Νίκολιτς, μάλιστα, άλλαξε τερματοφύλακα, με τον Στρακόσα να παίρνει τη θέση του Μπαλαμώτη.

Στη διαδικασία των πέναλτι οι πρώτες έξι εκτελέσεις ήταν εύστοχες. Στην τέταρτη εκτέλεση της ΑΕΚ, όμως, ο Βάργκα δεν κατάφερε να νικήσει τον Χριστογεώργο, ο οποίος απέκρουσε την μπάλα, η οποία στη συνέχεια βρήκε και στο κάθετο δοκάρι. Ο ΟΦΗ πήρε έτσι το προβάδισμα και ο Ανδρούτσος ευστόχησε στην τελευταία εκτέλεση, διαμορφώνοντας το 4-5 και χαρίζοντας στους Κρητικούς το Super Cup.

Η διαδικασία των πέναλτι

Γιόβιτς (ΑΕΚ) 1-0

Ισέκα (ΟΦΗ) 1-1

Μάγερ (ΑΕΚ) 2-1

Μπουχαλάκης (ΟΦΗ) 2-2

Μάνταλος (ΑΕΚ) 3-2

Ντίκμαν (ΟΦΗ) 3-3

Βάργκα (ΑΕΚ) απόκρουση

Αθανασίου (ΟΦΗ) 3-4

Ζίνι (ΑΕΚ) 4-4

Ανδρούτσος (ΟΦΗ) 4-5

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μάριν, Μάνταλος - Αποστολάκης

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης (90+9΄ Στρακόσα), Ρότα (90+9΄ Χριστακόπουλος), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν (81΄ Ζίνι), Μάριν (81΄ Μάνταλος), Καλοσκάμης, Κοϊτά (63΄ Μάγερ), Βάργκα, Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης, Κωστούλας, Αθανασίου, Αποστολάκης (74΄ Ντίκμαν), Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αϊτόρ (86΄ Κανελλόπουλος), Φούντας (74΄ Θεοδοσουλάκης), Νους (86΄ Ισέκα)