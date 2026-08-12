Τέλος εποχής για τον Ουέστμπρουκ: Αποσύρθηκε από το NBA

Μετά από ένα διάστημα έντονης φημολογίας για το μέλλον του, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ αποφάσισε να εκπλήξει τους πάντες.

Μετά από 18 σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και μία σπουδαία πορεία, ο Αμερικάνος σούπερ σταρ αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Ο Ουέστμπρουκ είναι μέσα στους 75 καλύτερους παίκτες του ΝΒΑ, το 2017 ήταν MVP της λίγκας, εννιά φορές έχει παίξει σε All Star Game, έχει χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο με τις ΗΠΑ και βεβαίως είναι ο ρέκορντμαν στα τριπλ-νταμπλ στο ΝΒΑ.

Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του με την Οκλαχόμα, ενώ έπαιξε επίσης σε Χιούστον, Σακραμέντο, Λέικερς, Κλίπερς, Ουίζαρντς και Ντένβερ.