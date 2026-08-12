Ευχές από ΤΣΣΚΑ 1948 σε Παναθηναϊκό: «Ευχαριστούμε για τον σεβασμό και το fair play, καλή επιτυχία»

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση απέναντι στη ΤΣΣΚΑ 1948 με τη νίκη με 1-2 στην παράταση στη Σόφια, με τους Βούλγαρους να προχωρούν σε μια πολύ σπάνια και όμορφη κίνηση μετά τον αποκλεισμό τους.

Συγκεκριμένα, ευχαρίστησαν το «Τριφύλλι» για την φιλοξενία του στην Αθήνα και παράλληλα έστειλαν ευχές για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του προσπάθειας, στα Play Offs του Conference League.

Αναλυτικά το μήνυμα των Βούλγαρων:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στην Αθήνα, καθώς και για τον σεβασμό και το fair play καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο αναμετρήσεων.

Ήταν μια σκληρή μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες που έδωσαν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Σας ευχαριστούμε για τις συγκινήσεις και τις ευρωπαϊκές βραδιές που μοιραστήκαμε!

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον επόμενο γύρο και ελπίζουμε να συναντηθούμε ξανά στο μέλλον».