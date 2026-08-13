Ο Μολίνα αφήνει την Ατλέτικο και συνεχίζει στη Ρόμα

Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναουέλ Μολίνα, με τον Αργεντινό δεξιό μπακ να αφήνει την Ατλέτικο Μαδρίτης για να μετακομίσει στην ιταλική πρωτεύουσα. Οι «τζιαλορόσι» κατέβαλαν στους Μαδριλένους ένα ποσό που αγγίζει τα 13 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μολίνα την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ.