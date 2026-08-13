ΠΑΟΚ Β: Στα «ασπρόμαυρα» οι Γκαλεάνο και Καραγκέα

Την ενίσχυση του ΠΑΟΚ Β συνεχίζει ο «Δικέφαλος του Βορρά», ανακοινώνοντας την Τετάρτη (12/08) δύο νέες μεταγραφικές προσθήκες. Συγκεκριμένα, στην ομάδα εντάσσονται ο Άξελ Γκαλεάνο και ο Αντριάν Καραγκέα, οι οποίοι αναμένεται να προσφέρουν επιπλέον λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο Γκαλεάνο είναι 20 ετών, γεννημένος στην Παραγουάη και προέρχεται από τη Σαν Λορέντζο. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 20 συμμετοχές και τρία γκολ, ενώ στον ΠΑΟΚ Β θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού, με τον σύλλογο να διατηρεί οψιόν αγοράς.

Από την άλλη, ο Καραγκέα είναι Ρουμάνος μεσοεπιθετικός, γεννημένος το 2005. Έκανε τα πρώτα του βήματα στην ακαδημία του Τζίκα Χάτζι, ενώ σε ηλικία 16 ετών μετακόμισε στην Ιταλία για τη Σασουόλο. Το 2024 επέστρεψε στη Ρουμανία για λογαριασμό της Ντιναμό Βουκουρεστίου, με την οποία μέτρησε 35 συμμετοχές και δύο γκολ. Είναι επίσης διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας.

Ο Καραγκέα υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το καλοκαίρι του 2028, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.

Η ανακοίνωση:

«Άλλοι δύο ποδοσφαιριστές έρχονται για να ενισχύσουν την μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ Β.

Ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός Αντριάν Καραγκέα, γεννημένος το 2005, υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το καλοκαίρι του 2028 με δυνατότητα επέκτασης ενός επιπλέον χρόνου. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία Τζίκα Χάτζι, μόλις στα 16 του μετακόμισε στην Ιταλία και στη Σασουόλο και το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στη Ρουμανία για την Ντιναμό Βουκουρεστίου, με την οποία κατέγραψε 35 συμμετοχές και δύο τέρματα.

Είναι διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ρουμανίας.

Ο 20χρονος εξτρέμ Άξελ Γκαλεάνο έρχεται ως δανεικός με δυνατότητα αγοράς. Είναι γεννημένος στην Παραγουάη το 2006 κι εκπαιδευμένος στην Club Sportivo San Lorenzo, με την οποία κατέγραψε 20 συμμετοχές και τρία γκολ την περασμένη σεζόν».