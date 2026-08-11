Το έκανε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου! Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για 4η φορά - Το χρυσό άλμα

Ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε για μια ακόμα φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και με άλμα στα 8.44 μέτρα, κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. 

Το έκανε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου! Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για 4η φορά - Το χρυσό άλμα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μίλτος Τεντόγλου, με επίδοση στα 8.44μ. στο 4ο άλμα του κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην καριέρα του στο άλμα εις μήκος, ο πρώτος Έλληνας αθλητής που το πετυχαίνει.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, μετά το χρυσό μετάλλιο το 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό το 2022 στο Μόναχο και το χρυσό το 2024 στη Ρώμη, έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης (μετά από 94 χρόνια) που έχει πλέον στη συλλογή του τέσσερα χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μέχρι σήμερα μοιραζόταν αυτό το επίτευγμα με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ Οβανεσιάν (1958, 1962, 1969).

Παράλληλα ο Τεντόγλου έγινε και ο 27ος αθλητής ή αθλήτρια στην ιστορία που έφτασε τα τέσσερα χρυσά μετάλλια.

Δείτε το χρυσό άλμα:

COMMENTS
LATEST NEWS
00:24 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η Λιόν με ανατροπή στα playoffs, η Μπερ Σεβά απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα

00:15 CONFERENCE LEAGUE

Λιβάι Γκαρσία: «Με αγκάλιασε ο κόσμος, γνωρίζω την ιστορία της ομάδας»

00:05 ΣΠΟΡ

Πανικός για Τεντόγλου μετά το χρυσό: «Έκανα μαλ@κία, κάπου άφησα το μετάλλιο» - Δείτε βίντεο

00:02 CHAMPIONS LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Μας δυσκόλεψε η αποβολή του Φορτούνη, έχουμε το Europa League»

23:53 CONFERENCE LEAGUE

Ντέσερς: «Ποτέ εύκολα τα προκριματικά – Σε λίγες εβδομάδες πανέτοιμος»

23:42 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Σημαντική η πρόκριση, η ομάδα βελτιώνεται»

23:39 ΣΠΟΡ

Το έκανε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου! Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για 4η φορά - Το χρυσό άλμα

23:35 CHAMPIONS LEAGUE

Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Έτσι άναψε… κόκκινο για τα «αστέρια» | Τα highlights του αγώνα

23:34 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό στίβου: Διπλή ελληνική πρόκριση και στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου

23:27 ΣΠΟΡ

«Πέταξε» στο τέταρτο άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου και πάει φουλ για χρυσό - Δείτε βίντεο

23:26 CONFERENCE LEAGUE

ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Δείτε τα Highlights της σημαντικής πρόκρισης του Τριφυλλιού

23:22 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Πότε μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase του Europa League και σε ποιο γκρουπ θα είναι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας