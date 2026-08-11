Ολυμπιακός: Πότε μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase του Europa League και σε ποιο γκρουπ θα είναι

Τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό ενόψει της κλήρωσης για τη League Phase του Europa League.

Ολυμπιακός: Πότε μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase του Europa League και σε ποιο γκρουπ θα είναι
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Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Ναϊμέγκεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 2-1 στην παράταση και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης», είδαν τον στόχο για δεύτερη σερί παρουσία στη League Phase του Champions League να μην επιτυγχάνεται.

Με το παλιό format, οι Πειραιώτες θα «υποβιβάζονταν» στα playoffs του Europa League, όμως με το νέο σύστημα, γλιτώνουν έναν προκριματικό και έτσι παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός θα περιμένει να μάθει τους αντιπάλους του, οι οποίοι θα γίνουν γνωστοί στην κλήρωση της 28ης Αυγούστου.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χάρη στην υψηλή της βαθμολογία στο UEFA Ranking, θα βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

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