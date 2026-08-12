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Champions League: Η Λιόν με ανατροπή στα playoffs, η Μπερ Σεβά απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα

Η Λιόν επικράτησε 3-0 της Σπάρτα κι ανέτρεψε την ήττα (2-1) στην Πράγα, παίρνοντας την πρόκριση στα playoffs του Champions League, εκεί όπου θα βρεθεί κι η Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα με δύο νίκες – Αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα ζευγάρια!

Champions League: Η Λιόν με ανατροπή στα playoffs, η Μπερ Σεβά απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα
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Η Λιόν έκανε την ανατροπή απέναντι στη Σπάρτα Πράγας και πήρε το εισιτήριο για τα playoffs του Champions League, ενώ η Χάποελ Μπερ Σεβά ολοκλήρωσε την έκπληξη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας και στη ρεβάνς του Βελιγραδίου.

Η γαλλική ομάδα παρουσιάστηκε σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι κι έφτασε στο 3-0, καλύπτοντας το εις βάρος της 2-1 από την αναμέτρηση της Τσεχίας. Ο Νουαμά άνοιξε το σκορ στο 20’, ενώ η Σπάρτα έμεινε με δέκα παίκτες στο 34’, μετά την αποβολή του Σεβίνσκι.

Η Λιόν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και βρήκε δεύτερο γκολ στο 66’, με τον Μάειτλαντ-Νάιλς. Έξι λεπτά αργότερα, ο Μόρτον διαμόρφωσε το τελικό 3-0 και σφράγισε την πρόκριση.

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Στο Βελιγράδι, η Χάποελ Μπερ Σεβά επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Μετά τη νίκη της με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, επικράτησε και στη Σερβία, αυτή τη φορά με 2-0. Ο Ζλατάνοβιτς άνοιξε το σκορ στο 61’, ενώ ο Ιστ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 79’.

Την πρόκριση στα playoffs πανηγύρισε κι η Φενέρμπαχτσε, η οποία νίκησε 1-0 τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ταλίσκα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 66’, με την τουρκική ομάδα να παίρνει την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-0.

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Η Τσέλιε ανέτρεψε το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, καθώς νίκησε 2-0 την Αραράτ και προκρίθηκε, έχοντας ηττηθεί με 2-1 στην Αρμενία.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Σλόβαν Μπρατισλάβας κι η Ντινάμο Ζάγκρεμπ ολοκλήρωσαν τη δουλειά απέναντι σε Μιάλμπι και Ζάλγκιρις αντίστοιχα, έχοντας αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα από τις πρώτες αναμετρήσεις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

  • Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) – Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 0-1 (0-1)
  • Σαμπάχ Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) – Άαρχους (Δανία) 4-0 (1-2)
  • Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία) – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 3-2 παρ. (3-3)
  • Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) – Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 1-2 (0-5)
  • Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) – Ολυμπιακός (Ελλάδα) 2-1 παρ. (0-0)
  • Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 0-2 (0-1)
  • Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) – Μιάλμπι (Σουηδία) 2-0 (2-1)
  • Τσέλιε (Σλοβενία) – Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) 2-0 (1-2)
  • Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 0-1 (0-2)
  • Λιόν (Γαλλία) – Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 3-0 (1-2)

Τα ζευγάρια των playoffs του Champions League (18/19 και 25/26 Αυγούστου)

  • Λέφσκι Σόφιας –AEK
  • Σέλτικ – Λασκ
  • Ντίναμο Ζάγκρεμπ –Βίκινγκ
  • Σλόβαν Μπρατισλάβας - Τσέλιε
  • Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ
  • Φενέρμπαχτσε – Λιόν
  • Ναϊμέγκεν – Μπόντο Γκλιμτ
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