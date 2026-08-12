Πανικός για Τεντόγλου μετά το χρυσό: «Έκανα μαλ@κία, κάπου άφησα το μετάλλιο» - Δείτε βίντεο

Ο Μίλτος Τεντόγλου έδωσε μια ακόμα παράσταση μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το οποίο... έχασε για λίγα λεπτά.

Πανικός για Τεντόγλου μετά το χρυσό: «Έκανα μαλ@κία, κάπου άφησα το μετάλλιο» - Δείτε βίντεο
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Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.44μ κατέκτησε για τέταρτη φορά το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με άλμα στα 8.27μ και αν και ο Εχάμερ τον πέρασε στη δεύτερη προσπάθεια με 8.29μ, ο ίδιος έδειξε πως το τέταρτο άλμα ήταν αρκετό για να ανέβει ξανά στην κορυφή.

«Πέταξε» στα 8.44μ και το πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τον προπονητή του Γιώργο Πομάσκι, φτάνοντας σε μια ακόμα τρομερή διάκριση.

Μετά το τέλος του αγωνίσματος ο ίδιος έκανε δηλώσεις στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης, τονίζοντας πως ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας που έχει δώσει, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι αν και του έδωσαν το μετάλλιο εκείνος δεν το είχε.

«Κάπου άφησα το μετάλλιο, έκανα μαλ@κία! Συγγνώμη», είπε ο Τεντόγλου και αποχώρησε για να βρει το μετάλλιο, όπως κι ευτυχώς έγινε λίγα λεπτά μετά.

Δείτε το βίντεο:

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