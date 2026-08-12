Μεντιλίμπαρ: «Μας δυσκόλεψε η αποβολή του Φορτούνη, έχουμε το Europa League»

Στην αποβολή του Κώστα Φορτούνη και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός λόγω του αριθμητικού μειονεκτήματος στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την ήττα από τη Ναϊμέγκεν και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε παράλληλα στην κατάσταση που διαμορφώνεται στο ρόστερ, με παίκτες να αποχωρούν κι άλλους να εντάσσονται στην ομάδα χωρίς να έχουν κάνει προετοιμασία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας. Όταν πετύχαμε το γκολ, θεωρήσαμε ότι μπορούσαμε να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση μέχρι το τέλος.

Στη συνέχεια δεχθήκαμε την ισοφάριση και μετά την αποβολή του Φορτούνη τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα για εμάς. Έπρεπε να αμυνθούμε, όμως στο τέλος δεν καταφέραμε να αντέξουμε.

Γνωρίζαμε εξαρχής ποια ήταν η κατάσταση. Δεν πρόκειται να τρελαθούμε. Ξέραμε ότι έχουμε εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League. Θα περιμένουμε την κλήρωση και θα συνεχίσουμε.

Βρισκόμαστε σε μία εποχή στο ποδόσφαιρο όπου η προετοιμασία δεν βοηθάει καμία ομάδα. Υπάρχουν παίκτες που κάνουν προετοιμασία και στη συνέχεια αποχωρούν, ενώ έρχονται άλλοι που δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα.

Πρέπει πρώτα να δούμε ποιοι θα είναι οι παίκτες μας και στη συνέχεια να διαπιστώσουμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτούς που θα έχουμε στη διάθεσή μας.

Κάναμε την προσπάθειά μας, δεν τα καταφέραμε, όμως αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι μας».