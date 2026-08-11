· Παναθηναϊκός

Ντέσερς: «Ποτέ εύκολα τα προκριματικά – Σε λίγες εβδομάδες πανέτοιμος»

Ο «χρυσός σκόρερ» της πρόκρισης του Παναθηναϊκού, Σίριλ Ντέσερς, ανέλυσε τις δυσκολίες των προκριματικών σε αυτή τη φάση της σεζόν. 

Ντέσερς: «Ποτέ εύκολα τα προκριματικά – Σε λίγες εβδομάδες πανέτοιμος»
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Οι δηλώσεις του Σίριλ Ντέσερς:

«Το πιο σημαντικό είναι ότι περάσαμε. Δεν είναι ποτέ εύκολα τα προκριματικά του καλοκαιριού. Επιμείναμε, κάναμε το καλύτερο και πιστεύω πως θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι, γιατί μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε. Σε αυτά τα ματς των προκριματικών δεν είναι εύκολο να είσαι στο 100%, αλλά πρέπει να εμφανιστείς στο 100%. Όταν ήμουν στη Φέγενορντ παραλίγο να αποκλειστούμε στα προκριματικά και μετά φτάσαμε στον τελικό. Θέλουμε να μπούμε στην League Phase και μετά θα αρχίσουμε να εξελισσόμαστε ως ομάδα.

Έμεινα πολύ καιρό εκτός. Πετύχαμε ένα γκολ αργά και περάσαμε. Το πλάνο ήταν να παίξω κάποια λεπτά, το ματς πήγε στην παράταση, είμαι κουρασμένος, αλλά χαίρομαι που πήραμε την πρόκριση. Πιστεύω πως σε λίγες εβδομάδες θα είμαι πανέτοιμος.

Ξέρω πως ο Κυριακόπουλος έχει καλή σέντρα, προσπάθησα να πάρω καλή θέση, μπόρεσα να κατεβάσω την μπάλα και σκόραρα. Μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά ήταν ένα γκολ και περάσαμε».

Για το αν προτιμάει Μπεσίκτας ή Χράντετς Κράλοβε: «Όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος θα είναι δύσκολα παιχνίδια, όπως και τα τέσσερα πρώτα. Περιμένουμε να δούμε τον αντίπαλο και θα κάνουμε το παν για να πετύχουμε τον στόχο μας».

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