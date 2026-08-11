· Παναθηναϊκός

Νίστρουπ: «Σημαντική η πρόκριση, η ομάδα βελτιώνεται»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για τη σημασία του αποτελέσματος για την ομάδα του. 

Νίστρουπ: «Σημαντική η πρόκριση, η ομάδα βελτιώνεται»
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Οι δηλώσεις του Νίστρουπ:

«Παίξαμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο. Είναι μια καινούργια κατάσταση, παίξαμε με 5 παίκτες πίσω. Η νίκη μας οφείλεται στη νοοτροπία των παικτών και στη δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο με τον Ντέσερς και τον Λιβάι. Ήταν έτοιμος και ο Τετέι. Η ομάδα βελτιώνεται. Θα υπάρξουν νίκες και ήττες. Με την επιστροφή των παικτών θα είμαστε όλο και καλύτεροι.

Για εμένα δεν ήταν θέμα αντιπάλου για την 5άδα στην άμυνα. Και στην Κοπεγχάγη είχε συμβεί. Είχα δει την ΤΣΣΚΑ και έπρεπε να κάνω μία διάταξη. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω έτσι. Θα ήταν καλυτέρα αλλιώς. Είχα νέους παίκτες όπως ο Ντέσερς και ο Λιβάι. Σημαντική η πρόκριση, αυτός ήταν ο στόχος μας. Κοιτάμε μπροστά για τα ματς με Μπεσίκτας ή την Χράντετς».

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