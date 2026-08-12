Λιβάι Γκαρσία: «Με αγκάλιασε ο κόσμος, γνωρίζω την ιστορία της ομάδας»

Οι δηλώσεις του Λιβάι Γκαρσία:

«Δεν υπάρχουν εύκολα ματς. Ήρθαμε να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά, αυτό θέλαμε και αυτό καταφέραμε με τη νίκη και την πρόκριση που πήραμε.

Όλα είναι καλά οργανωμένα στην ομάδα, όλοι με υποδέχτηκαν πολύ ωραία, ο κόσμος είναι καταπληκτικός, με αγκάλιασε και γνωρίζω την ιστορία και το πρότζεκτ της ομάδας. Ξέρουμε ποια είναι η αποστολή μας και προχωράμε για να τη φέρουμε εις πέρας».