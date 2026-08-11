Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός 2-1 (1-1κ.α.): Ο Εμρέ Μορ «έσβησε» τα «αστέρια» του Champions League

Το όνειρο του Ολυμπιακού για συμμετοχή στη League Phase του Champions League έσβησε στην Ολλανδία. Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την ήττα από τη Ναϊμέγκεν στην παράταση και πλέον θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στη League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα στο 46ο λεπτό, όταν ο Ελ Κααμπί βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Νωρίτερα, ο Σα είχε πραγματοποιήσει όμορφη ενέργεια, υποχρεώνοντας τον τερματοφύλακα της Ναϊμέγκεν να απομακρύνει την μπάλα προς την πλευρά όπου βρισκόταν ο Μαροκινός επιθετικός.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 70’, με τον Λίνσεν να ισοφαρίζει με πλασέ, έπειτα από ασίστ του Τάντιτς σε γρήγορη μετάβαση της Ναϊμέγκεν.

Τα δεδομένα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για τους Πειραιώτες στο 80ό λεπτό, όταν ο Φορτούνης αποβλήθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, αφήνοντας τον Ολυμπιακό με δέκα παίκτες.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας και η πρόκριση κρίθηκε στην παράταση. Εκεί, η Ναϊμέγκεν βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 95ο λεπτό, με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Εμρέ Μορ, να διαμορφώνει το τελικό 2-1 και να χαρίζει την πρόκριση στην ολλανδική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρετά έτσι το Champions League και συνεχίζει στη League Phase του Europa League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε στην αναμέτρηση με ξεκάθαρο πλάνο και κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να περιορίσει σημαντικά τη δημιουργία της Ναϊμέγκεν. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την καλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους στο 45’, όταν ο Ζέλσον Μαρτίνς προσπάθησε να εκμεταλλευτεί λάθος του Κρέταζ, όμως ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε την μπάλα.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 46’ ο Φορτούνης συνεργάστηκε με τον Σα, ο τελευταίος έκανε το γύρισμα προς την περιοχή, αλλά ο Κρέταζ απέκρουσε. Ο Ελ Κααμπί, όμως, ήταν στη σωστή θέση και με το τελείωμα του έδωσε το προβάδισμα στους Πειραιώτες.

Το γκολ έδωσε ώθηση στη Ναϊμέγκεν, που ανέβασε την πίεσή της και άρχισε να δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες. Ο Πόποβιτς χρειάστηκε να επέμβει σε δύο περιπτώσεις, στα 67’ και 68’, στις προσπάθειες των Μορ και Λίνσεν, κρατώντας προσωρινά ανέπαφη την εστία του.

Η πίεση των Ολλανδών απέφερε τελικά αποτέλεσμα στο 70’. Ο Τάντιτς βρήκε τον Λίνσεν και ο τελευταίος βρέθηκε απέναντι από τον Πόποβιτς, πλασάροντας για το 1-1.

Στο 80’ τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης έκανε επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Νέγιασμιτς και, έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής Μαουρίτσιο Μαριάνι έδειξε στον αρχηγό των «ερυθρόλευκων» απευθείας κόκκινη κάρτα.

Με αριθμητικό μειονέκτημα, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κρατήσει το αποτέλεσμα και η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση. Η Ναϊμέγκεν, ωστόσο, βρήκε γρήγορα το γκολ της ανατροπής.

Στο 95’, έπειτα από διαδοχικές κόντρες μέσα στην περιοχή, η μπάλα κατέληξε στον Εμρέ Μορ και ο Τούρκος μεσοεπιθετικός, ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, την έστειλε στα δίχτυα για το 2-1.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Κίτρινες: Περέιρα, Σίρχαουζ – Γκαρθία, Σα, Ροντινέι, Μπρούνο

Κόκκινη: Φορτούνης (80’)

ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ (Ντικ Σρόιντερ): Κρέταζ, Στορμ, Σάντλερ (34’ λ.τρ. Περέιρα), Φόνβιλ, Ουαϊσά (30’ λ.τρ. Μορ, 106’ Κερς), Νέγιασμιτς, Τάντιτς, Λέμπρετον (106’ Νάιτινκ), Σερί, Μπίσοφ (88’ Σίρχαουζ), Λίνσεν (106’ Μοντέιρο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος (103’ Σμαϊλοβιτς), Ροντινέι, Γκαρθία (72’ Σιπιόνι), Έσε, Σίλβα (15’ λ.τρ. Φορτούνης), Μαρτίνς (72’ Ρόκα), Σα (61’ Μουζακίτης, 103’ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί.