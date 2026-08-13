Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα στο Cincinnati Open με Ρουαγέ - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά σήμερα την πορεία του στο Masters του Cincinnati απέναντι στον Βαλεντίν Ρουαγέ.

Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα στο Cincinnati Open με Ρουαγέ - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
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Τις υποχρεώσεις του στο Masters 1000 του Cincinnati ξεκινά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με πρώτο αντίπαλο τον Βαλεντίν Ρουαγέ.

Ο Έλληνας τενίστας, Νο.53 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αντιμετωπίσει τον 25χρονο Γάλλο, Νο.78 στον κόσμο, σε μια αναμέτρηση που έχει και χαρακτήρα ρεβάνς. Οι δύο αθλητές έχουν συναντηθεί μία φορά στο παρελθόν, στο περσινό Wimbledon, όπου ο Ρουαγέ είχε επικρατήσει, με τον Τσιτσιπά να αποχωρεί από το ματς λόγω εγκατάλειψης.

Ο Τσιτσιπάς θέλει αυτή τη φορά να πάρει τη νίκη και παράλληλα να εξασφαλίσει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Cincinnati Open. Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του Γάλλου, θα βρει απέναντί του τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ, Νο.2 του ταμπλό, ο οποίος έχει περάσει με bye στον δεύτερο γύρο.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 6 HD. Το Cincinnati Open διεξάγεται από τις 11 έως τις 23 Αυγούστου, με το κυρίως ταμπλό να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

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