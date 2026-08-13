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Εθνική Παίδων: Με την Πολωνία για τις θέσεις 5-8 του EuroBasket U16

Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει την Πολωνία την Παρασκευή (14/08, 13:00) για τους αγώνες κατάταξης του EuroBasket U16, μετά τον αποκλεισμό της στα προημιτελικά από τη Λετονία.

Εθνική Παίδων: Με την Πολωνία για τις θέσεις 5-8 του EuroBasket U16
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Η Εθνική Παίδων συνεχίζει την προσπάθειά της στο EuroBasket U16, έχοντας πλέον στραμμένο το βλέμμα στις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Πολωνία την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 13:00, καθώς ηττήθηκε από τη Λετονία με 92-80 στα προημιτελικά.

Από την πλευρά της, η Πολωνία γνώρισε επίσης τον αποκλεισμό στα προημιτελικά, καθώς γνώρισε την ήττα από την Ισπανία με 86-74. Στο άλλο παιχνίδι για τις θέσεις 5-8, η Ρουμανία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία. Οι δύο ομάδες είχαν ηττηθεί στα προημιτελικά από τη Γαλλία και τη Λιθουανία αντίστοιχα.

Η αναμέτρηση της Εθνικής Παίδων με την Πολωνία θα μεταδοθεί διαδικτυακά σε live streaming από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.

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