Eurobasket U16: Αποκλείστηκε η Εθνική Παίδων από τη Λετονία

Το ταξίδι της Εθνικής Παίδων στο EuroBasket U16 της Οραντέα σταμάτησε στα προημιτελικά, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε από τη Λετονία με σκορ 92-80 και αποκλείστηκε από την τετράδα.

Η Ελλάδα βρέθηκε και στο +10 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά σταδιακά οι Λετονοί ανέτρεψαν την κατάσταση και διατήρησαν τον έλεγχο του ματς. Τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος η Εθνική μας βρέθηκε στο -13, αλλά κατάφερε να αντεπιτεθεί και να μειώσει στους 2 πόντους, αλλά δέχθηκε δύο τρίποντα και λύγισε.

Πλέον, θα αγωνιστεί την Παρασκευή (14/8) με την Πολωνία για τις θέσεις 5-8 του Ευρωμπάσκετ U16.

Από την ελληνική ομάδα ηγήθηκε ο Γιώργος Μοναμά, ο οποίος είχε 21 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Γιάννης Σπανός, έδωσε πολύτιμες βοήθειες σημειώνοντας 14 πόντους και μαζεύοντας 9 ριμπάουντ, ενώ ο Θανάσης Σπανούλης σταμάτησε στους 11 πόντους.

Στην αντίπερα όχθη, η Λετονία είχε σε εκπληκτική κατάσταση και πάλι τον Μπέντζαμιν Μπερουέ. Ο νεαρός φόργουορντ κυριάρχησε με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 τάπες. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μάρκους Γιάχοβικς, ο οποίος βρέθηκε επίσης σε εξαιρετική ημέρα και πλήγωσε την ελληνική άμυνα σημειώνοντας 29 πόντους σε 31 αγωνιστικά λεπτά, μεταξύ των οποίων και τα δύο τρίποντα στο τέλος που καθόρισαν το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 45-42, 67-61, 92-80

ΛΕΤΟΝΙΑ (Σλέσερς): Τεϊκμάνις 8 (4/5 δίποντα, 4 ασίστ), Μάρτινσονς (0/5 σουτ), Γιάχοβικς 29 (5/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπερουέτ 25 (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 μπλοκ), Βίλτσανς 11 (4/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χάουκα 2, Σίτσκαρς 2, Ράσνατς 4, Πρεϊμάνις, Αλεκσάντροβς 11 (1)

ΕΛΛΑΔΑ (Μισιακός): Καψάλης (0/6 σουτ), Μοναμά 21 (7/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σπανός 14 (7/12 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Χαραλαμπίδης 6 (4 ασίστ), Σπανούλης 11 (5/11 δίποντα), Χριστοδούλου 4 (7 ριμπάουντ), Καραβασίλης 4 (1/4 δίποντα, 2/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Αδαμόπουλος 7, Μπάρλος 9 (1/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σασλόγλου 3 (1), Ζέρβας