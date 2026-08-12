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Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Στο «Βασίλ Λέφσκι» το πρώτο ματς για τα playoffs του Champions League

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι Σόφιας στο Εθνικό Στάδιο της βουλγαρικής πρωτεύουσας, καθώς η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα των γηπεδούχων.

Βαγγέλης Πάτας

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Στο «Βασίλ Λέφσκι» το πρώτο ματς για τα playoffs του Champions League
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Στο «Βασίλ Λέφσκι» θα πραγματοποιηθεί τελικά η αναμέτρηση της Λέφσκι Σόφιας με την ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League, όπως έκανε γνωστό η UEFA.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 22:00, με την ΑΕΚ να καλείται να αγωνιστεί στο Εθνικό Στάδιο της Σόφιας και όχι στη φυσική έδρα της Λέφσκι.

Η βουλγαρική ομάδα αγωνίζεται κανονικά στο «Γκεόργκι Ασπαρούχοφ», χωρητικότητας 17.700 θεατών, όπου μάλιστα υποδέχθηκε την Καϊράτ. Tο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όμως, θα διεξαχθεί στο «Βασίλ Λέφσκι», το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 43.230 θεατές.

Στο συγκεκριμένο γήπεδο αγωνίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/08) κι ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948, με τους «πράσινους» να εξασφαλίζουν την πρόκριση στα playoffs του Conference League.

Όσον αφορά στη δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων, η ρεβάνς ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Λέφσκι Σόφιας θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 22:00. Αμφότερα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την CosmoteTV.

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