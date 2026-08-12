«Βόμβα» μεγατόνων στο NBA: Πωλούνται ξανά οι Λέικερς για μυθικό ποσό

To ESPN έριξε «βόμβα» μεγατόνων, καθώς έκανε γνωστό πως ο Μαρκ Ουόλτερ περίπου έναν χρόνο μετά την αγορά των Λος Άντζελες Λέικερς προχωρά στην πώλησή τους.

Ο Ουόλτερ αγόρασε τους «Λιμνανθρώπους» για περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια και τώρα αναμένεται να τους πουλήσει για 12,5 δισεκατομμύρια. Οι νέοι ιδιοκτήτες θα είναι οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ, οι οποίοι κινήθηκαν γρήγορα και επιθετικά ώστε να ολοκληρώσουν το deal.

«Ως οπαδοί του NBA από πάντα, νιώθουμε μεγάλη τιμή για την ευκαιρία που μας δόθηκε να αναλάβουμε τη διοίκηση των Λος Άντζελες Λέικερς, μιας από τις πιο εμβληματικές αθλητικές ομάδες στον κόσμο. Τρέφουμε τεράστιο σεβασμό για την ηγεσία και το όραμα του Τζέρι και της Τζίνι Μπας. Η μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτά τα θεμέλια, να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο και να υπηρετήσουμε αυτή την εξαιρετική ομάδα, τους οπαδούς της και την πόλη του Λος Άντζελες» δήλωσαν οι νέοι ιδιοκτήτες.

«Η ιδιοκτησία των Λος Άντζελες Λέικερς υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου — μια εξαιρετική επένδυση, αλλά αυτό που θα κρατήσω για πάντα στη μνήμη μου είναι η κοινότητα, οι οπαδοί και μια πόλη που αντιμετωπίζει αυτή την ομάδα σαν οικογένεια. Είμαι ευγνώμων προς την Τζίνι Μπας, την οικογένεια Μπας, τους παίκτες και το προσωπικό που με υποδέχτηκαν σε αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου. Οι Λέικερς ανήκουν στο Λος Άντζελες και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι το καλύτερο βρίσκεται ακόμα μπροστά μας» ανέφερε ο Ουόλτερ.