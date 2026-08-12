ΑΕΚ – ΟΦΗ: Τι ισχύει σε περίπτωση ισοπαλίας στο Super Cup

Η ώρα για τον αγώνα του Super Cup 2026 έφτασε, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελλούχο ΟΦΗ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Παγκρήτιο, με φόντο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν.

Η ΕΠΟ επανέφερε τον θεσμό την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ωστόσο φέτος υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους κανονισμούς σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση.

Το ΑΕΚ – ΟΦΗ είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Εκτός από την αύξηση του αριθμού των νεαρών ποδοσφαιριστών, με δύο υποχρεωτικά διαθέσιμους παίκτες γεννημένους από το 2004 και μετά, υπάρχει αλλαγή και στον τρόπο με τον οποίο θα κριθεί ο τελικός σε περίπτωση ισοπαλίας.

Συγκεκριμένα, εφόσον ΑΕΚ και ΟΦΗ δεν έχουν αναδείξει νικητή μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, δεν θα ακολουθήσει παράταση. Αντίθετα, ο πρώτος τίτλος της σεζόν θα κριθεί απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.