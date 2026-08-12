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Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Κωνσταντέλια | Εκτός αποστολής για τη ρεβάνς του Europa League

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, όπως όλα δείχνουν, δεν θα ενισχύσει τον ΠΑΟΚ στον αγώνα ρεβάνς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, καθώς έμεινε στη Θεσσαλονίκη, λόγω οικογενειακού ζητήματος.

Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Κωνσταντέλια | Εκτός αποστολής για τη ρεβάνς του Europa League
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Ένα απρόοπτο προέκυψε στον ΠΑΟΚ ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες για το Europa League, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω οικογενειακού ζητήματος.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε να ακολουθήσει την υπόλοιπη αποστολή του «Δικεφάλου του Βορρά» στο ταξίδι για το Βέλγιο. Για την εξέλιξη ενημερώθηκαν άμεσα ο Λέο Μάτος και ο Αλέσιο Λίσι.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ φρόντισαν να εκδοθεί νέο εισιτήριο για τον Κωνσταντέλια, ώστε να ταξιδέψει αργότερα για τις Βρυξέλλες. Η επιθυμία είναι να εξαντληθούν έστω κι οι λίγες πιθανότητες που υπάρχουν, ώστε εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, να προλάβει ακόμη και την απογευματινή προπόνηση της ομάδας. Το αν θα καταφέρει να συμμετάσχει στην τελευταία προπόνηση πριν από τη ρεβάνς θα εξαρτηθεί από την ώρα άφιξής του στις Βρυξέλλες, αλλά και από την εξέλιξη του προσωπικού ζητήματος που προέκυψε.

Στον ΠΑΟΚ περιμένουν την ενσωμάτωσή του στην αποστολή, καθώς η παρουσία του Κωνσταντέλια στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποτελεί τον αγωνιστικό ηγέτη της ομάδας το τελευταίο διάστημα, έχοντας επιβεβαιώσει τον συγκεκριμένο ρόλο και με τις εμφανίσεις του στα παιχνίδια απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου.

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