Μπαρτσελόνα: Ανεβάζει την προσφορά για τον Ρόδρι

Η Μπαρτσελόνα έχει θέσει τον Ρόδρι ως έναν από τους κορυφαίους μεταγραφικούς της στόχους και συνεχίζει τις προσπάθειες για την απόκτησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι Καταλανοί έχουν ανεβάσει την προσφορά τους, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πρόταση ύψους περίπου 55 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την απόρριψη της αρχικής προσφοράς των 45 εκατομμυρίων.

Ο Ισπανός μέσος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα του, με τη Μπαρτσελόνα να αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή του έναντι της Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα.