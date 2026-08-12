Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Στα ημιτελικά των 200μ. Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη

Στα ημιτελικά των 200μ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ προκρίθηκαν η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη.

Η Εμμανουηλίδου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην πρώτη προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 23,15'', σημειώνοντας την καλύτερη φετινή της επίδοση.

Η Ελληνίδα σπρίντερ εξασφάλισε απευθείας την πρόκριση, καθώς οι δύο πρώτες αθλήτριες κάθε σειράς πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Παράλληλα, ο χρόνος της ήταν ο τρίτος καλύτερος συνολικά.

«Δεν είμαι στα καλύτερά μου, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό στον ημιτελικό», δήλωσε η Εμμανουηλίδου μετά την προσπάθειά της.

Στα ημιτελικά θα βρίσκεται και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία τερμάτισε τρίτη στην τρίτη προκριματική σειρά με 23,37'', επίσης καλύτερη φετινή επίδοση. Ο χρόνος αυτός της χάρισε την πρόκριση με την 11η καλύτερη επίδοση συνολικά.

Αντίθετα, η Δήμητρα Τσουκαλά δεν κατάφερε να συνεχίσει στη διοργάνωση, καθώς τερμάτισε έβδομη στη δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 23,77''.

Οι δύο Ελληνίδες θα διεκδικήσουν πλέον την παρουσία τους στον τελικό των 200μ., με τα ημιτελικά να είναι προγραμματισμένα για απόψε στις 22:20.