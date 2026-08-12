Βόλος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέιντι Μπάρε
Με τη φανέλα του Βόλου θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Κέιντι Μπάρε.
Την ενίσχυση του ρόστερ του συνεχίζει ο Βόλος, ο οποίος προχώρησε στην απόκτηση του 28χρονου Αλβανού μέσου Κέιντι Μπάρε.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Βόλος Elabet ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Αλβανού μέσου Keidi Bare.
O Keidi Bare, αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και από σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις.
Ο Keidi Bare τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Σαραγόσα όπου κατέγραψε 47 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Εσπανιόλ (118 συμμετοχές) και της Μάλαγα (48 αγώνες).
Επιπλέον ο Keidi Bare έχει αγωνιστεί 29 φορές με την Εθνική Αλβανίας.
Η ΠΑΕ Βόλος Elabet καλωσορίζει τον Keidi Bare στην οικογένεια της.