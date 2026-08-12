Βόλος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέιντι Μπάρε

Την ενίσχυση του ρόστερ του συνεχίζει ο Βόλος, ο οποίος προχώρησε στην απόκτηση του 28χρονου Αλβανού μέσου Κέιντι Μπάρε.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Βόλος Elabet ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Αλβανού μέσου Keidi Bare.

O Keidi Bare, αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και από σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις.

Ο Keidi Bare τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Σαραγόσα όπου κατέγραψε 47 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Εσπανιόλ (118 συμμετοχές) και της Μάλαγα (48 αγώνες).

Επιπλέον ο Keidi Bare έχει αγωνιστεί 29 φορές με την Εθνική Αλβανίας.

Η ΠΑΕ Βόλος Elabet καλωσορίζει τον Keidi Bare στην οικογένεια της.