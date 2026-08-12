Όλα τα ιστορικά στοιχεία πριν από το ΑΕΚ - ΟΦΗ στο Super Cup

Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ τίθενται αντιμέτωποι απόψε, Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 20:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο, στον τελικό του Superbet Super Cup, με την αναμέτρηση να έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η αποψινή συνάντηση έχει και ιστορική διάσταση, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που ΑΕΚ και ΟΦΗ θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε Super Cup.

Για πρώτη φορά διεξάγονται δύο αγώνες Super Cup το ίδιο ημερολογιακό έτος, διότι ο Ολυμπιακός με τον ΟΦΗ έπαιξαν στις 3 Ιανουαρίου 2026.

Σε κανένα από τα Super Cup έως τώρα δεν έχει βγει κόκκινη κάρτα.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Χουάν Νέιρα έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που αγωνίστηκε σε Super Cup: 36 ετών, 10 μηνών και 11 ημερών.

Δύο νεαροί παίκτες του Ολυμπιακού, που αγωνίστηκαν το 2007, είναι οι μικρότεροι συμμετέχοντες σε Super Cup: ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης ήταν 16 ετών, 8 μηνών και 8 ημερών, ενώ ο Αριστείδης Σοϊλέδης, που έπαιξε και βασικός ήταν 13 μέρες μεγαλύτερος.

Το Παγκρήτιο είναι το τρίτο γήπεδο που φιλοξενεί το θεσμό (2 αγώνες), μετά το ΟΑΚΑ (6 αγώνες) και το «Γ. Καραϊσκάκης» (3 αγώνες).

O θεσμός έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν έξι διαφορετικές ομάδες: τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την ΑΕΛ, τον ΟΦΗ και την Καστοριά, όμως μόνο τρεις από αυτές έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο.

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με πέντε κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο.

Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών.

Δύο τελικοί οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, αμφότεροι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, με τελική νικήτρια την «Ένωση».

Ένας αγώνας πήγε στην παράταση και συγκεκριμένα ο πιο πρόσφατος με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 3 Ιανουαρίου 2025».