Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Εκτός ημιτελικών η Αντωνιάδου στα 50μ. ύπτιο

Η Ελένη Αντωνιάδου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στα 50μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του αγωνίσματος.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Εκτός ημιτελικών η Αντωνιάδου στα 50μ. ύπτιο
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Η Ελένη Αντωνιάδου συμμετείχε στη δεύτερη προκριματική σειρά των προκριματικών των 50μ. ύπτιο, όπου τερμάτισε στην έκτη θέση με χρόνο 29.63. Η επίδοσή της την κατέταξε στην 36η θέση της συνολικής κατάταξης, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Το όριο πρόκρισης διαμορφώθηκε στα 28.61.

Την καλύτερη επίδοση των προκριματικών σημείωσε η Ιταλίδα Σάρα Κέρτις, η οποία τερμάτισε σε 27.31 και πήρε την πρώτη θέση της κατάταξης, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.

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