Παναθηναϊκός: Έφτασε τις 11 προκρίσεις ο Νίστρουπ στα ευρωπαϊκά προκριματικά

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, όμως κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα playoffs του Conference League, επικρατώντας με 2-1 της ΤΣΣΚΑ 1948 στην παράταση, χάρη στο γκολ του Σίριλ Ντέσερς στο 95ο λεπτό.

Πέρα από το αγωνιστικό όφελος για τους «πράσινους», η πρόκριση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική παράδοση που έχει ο Τζέικομπ Νίστρουπ στις καλοκαιρινές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Ο Δανός τεχνικός διεύρυνε το εντυπωσιακό αήττητο σερί του, φτάνοντας πλέον τις 11 διαδοχικές προκρίσεις σε ισάριθμες δοκιμασίες. Η συγκεκριμένη παράδοση χτίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Κοπεγχάγη, την περίοδο 2023-2026. Ο Νίστρουπ οδήγησε τη δανέζικη ομάδα σε διαδοχικές προκρίσεις στα προκριματικά του Champions League και του Conference League.

Τις σεζόν 2023-24 και 2025-26 κατάφερε να οδηγήσει την Κοπεγχάγη στη League Phase του Champions League, έχοντας συνολικό απολογισμό 8 νίκες και 4 ισοπαλίες. Τη σεζόν 2024-25 ολοκλήρωσε με επιτυχία την πορεία στα προκριματικά του Conference League, με 4 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Στο ξεκίνημά του στον πάγκο του «τριφυλλιού», ο 36χρονος προπονητής μετρά ήδη δύο διαδοχικές προκρίσεις, με απολογισμό δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Πάκσι και ΤΣΣΚΑ 1948 αποτέλεσαν τα πρώτα δύο ευρωπαϊκά εμπόδια που ξεπέρασε ο Παναθηναϊκός υπό τις οδηγίες του.

Πλέον, οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους το τελευταίο εμπόδιο πριν από την είσοδο στη League Phase του Conference League. Ο αντίπαλός τους θα προκύψει από το ζευγάρι Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας.