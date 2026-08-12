Τσιριβέγια: «Στις δύσκολες στιγμές δείξαμε ενωμένοι, σημασία έχει η πρόκριση»

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην έχει καταφέρει να παίξει, ακόμα, το ποδόσφαιρο που θέλει ο προπονητής του και ο κόσμος του, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει καταφέρει να πάρει δύο προκρίσεις και να… συνεχίζει. Και σε αυτό το στοιχείο στάθηκε και ο Πέδρο Τσιριβέγια στις δηλώσεις του.

Αναλυτικά:

-Τι πιστεύεις ότι έλειψε από τον Παναθηναϊκό για να έρθει αυτή η πρόκριση λίγο πιο εύκολα;

«Θεωρώ ότι είχαμε σωστές τοποθετήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είχαμε καλές τοποθετήσεις στο επιθετικό τρίτο, όμως μας έλειψε η ποιότητα στη τελική πάσα και στη τελική απόφαση. Τα προκριματικά είναι πάντα δύσκολα παιχνίδια για να τα ελέγξεις, αλλά στη τελική είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πρόκριση και πιστεύω στον επόμενο γύρο θα είμαστε καλύτεροι».

-Βρισκόμαστε στα μέσα Αυγούστου, είναι ακόμα περίοδος προετοιμασίας, πόσο σημαντική είναι η νίκη αυτή για σένα και την ομάδα, για να πάτε στο επόμενο επίπεδο.

«Ναι το γνωρίζουμε. Ο προπονητής είναι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό. Ξέρουμε ότι αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα περάσουμε. Είναι δύσκολο να παίζεις αυτά τα παιχνίδια κόντρα σε ομάδες που έχουν καλύτερο ρυθμό από εμάς. Αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία το πώς παίζουμε, προφανώς θέλουμε να παίξουμε και καλό ποδόσφαιρο και να σκοράρουμε γκολ, όμως αυτή τη στιγμή έχει σημασία να παίρνουμε προκρίσεις και νίκες. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι. Στις δύσκολες στιγμές, απέναντι σε Πάκσι και ΤΣΣΚΑ 1948 δείξαμε ενωμένοι και ότι είμαστε όλοι στην... ίδια σελίδα, στην ίδια κατεύθυνση. Ελπίζω να συνεχίσουμε με αυτό το τρόπο».

-Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι δείξατε να έχετε... μάθει το μάθημά σας, οι γραμμές στο δεύτερο παιχνίδι ήταν πιο κλειστές, πηγαίνατε με πάθος στις δεύτερες μπάλες με πάθος, τι είπατε μέσα στα αποδυτήρια και δείξατε αυτή την εικόνα;

«Πρώτα από όλα αλλάξαμε το σύστημα γιατί δεν είχαμε τους ακραίους μπακ μας διαθέσιμους. Στο πρώτο ημίχρονο μας πήρε λίγη παραπάνω ώρα να αντιληφθούμε πώς πρέπει να πρεσάρουμε, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ο κόουτς μας έδωσε σαφείς οδηγίες πώς να το κάνουμε και το γκολ του Λιβάι προέρχεται από σωστό πρέσινγκ. Θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι. Αλλά πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα τελευταία λεπτά, γιατί από το πουθενά άρχισαν να μας πιέζουν και δεν ήμασταν ικανοί να πάρουμε τη μπάλα και να παίξουμε. Αλλά μαθαίνουμε κι είναι πιο εύκολο να μαθαίνεις κερδίζοντας παράλληλα».

-Η ομάδα δείχνει λίγο πιο κουρασμένη σε αυτή τη περίοδο σε σχέση με τα περσινά προκριματικά. Πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει στη συνέχεια της σεζόν, μιας και η προετοιμασία δείχνει να είναι πιο σκληρή;

«Ναι εννοείται. Για μένα η προετοιμασία ήταν λίγο περίεργη. Έπαιξα μόνο απέναντι στην Γκρασχόπερς για 60 λεπτά, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια έπαιξα λιγότερο. Στα δύο τελευταία παιχνίδια έχω παίξει περισσότερο. Είμαστε σε μία περίοδο που προσπαθούμε παράλληλα να χτίσουμε καλύτερη φυσική κατάσταση. Πιστεύω, όπως προανέφερα, ότι θα είμαστε καλύτεροι την επόμενη εβδομάδα»