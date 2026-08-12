Ο Βλάχοβιτς ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Μπεσίκτας

Στην Μπεσίκτας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, καθώς οι Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο και Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαιώνουν τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο 26χρονος επιθετικός αναμένεται να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Η συμφωνία προβλέπει συνεργασία έως τον Ιούνιο του 2029, με τον Βλάχοβιτς να μετακινείται στην τουρκική ομάδα ως ελεύθερος, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Γιουβέντους.

Ο Σέρβος φορ αποχωρεί από το Τορίνο έπειτα από πέντε χρόνια, έχοντας καταγράψει 68 γκολ σε 168 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Το μοναδικό του τρόπαιο με τη Γιουβέντους ήταν το Κύπελλο Ιταλίας του 2024. Ο Βλάχοβιτς είχε μετακομίσει στη Γιουβέντους από τη Φιορεντίνα, με την οποία πραγματοποίησε την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του το 2021/22, όταν πέτυχε 24 γκολ στη Serie A.