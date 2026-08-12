Το πούλμαν από την… Περσία πιάστηκε στη Βολιβία

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε πριν από τον αγώνα της Σάο Πάολο με την Μπολίβαρ για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Copa Sudamericana την Τρίτη (11/8), κατά την άφιξη των Βραζιλιάνων στη Βολιβία.

Οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από πληροφορίες που είχαν, έκαναν έλεγχο στο πούλμαν της Σάο Πάολο όπου και ανακάλυψαν τεράστια ποσότητα ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 86,5 κιλά μαριχουάνας.

Οι αρχές προχώρησαν αμέσως στη σύλληψη των οδηγών και η εταιρία προχώρησε αμέσως στην αντικατάσταση του λεωφορείου και του προσωπικού για να συνεχιστεί κανονικά η μετακίνηση της ομάδας, με το σύλλογο να ενημερώνεται για το εν λόγω περιστατικό από τα τοπικά μέσα.